Redesign bei Google: Geleaktes Video zeigt weitere Details

Die Umgestaltung der Google-Dienste scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Wie ein jetzt aufgetauchtes Video zeigt, könnten schon bald Gmail, Trips und Drive in neuem Glanz erstrahlen.

© ymgerman / shutterstock.com

Google war in den vergangenen Monaten, was das Redesign der eigenen Dienste angeht, mehr als fleißig. So haben beispielsweise der Kartendienst Maps und der Google-Kalender einen neuen Anstrich bekommen. Doch die Suchmaschine scheint noch nicht fertig zu sein. Wie ein jetzt aufgetauchtes Video zeigt, plant Google noch weitere Veränderungen. In dem geleakten Video sind Mockups verschiedener Google-Dienste zu sehen und welche Ideen man für ein neues Design hat:

Google verzichtet auf Farbe und setzt auf schlichtes Design

In dem Video wird deutlich, dass Google beim Redesign auf eine schlichtere Darstellung setzt. So verliert beispielsweise der Dienst Gmail seine typische rote Farbe und erhält stattdessen mit einem schlichten Weiß einen neuen Anstrich. Auch bei den Google-Photos soll der graue Hintergrund durch einen weißen ersetzt werden.

Wie Ars Technica schreibt, stammt das Video von den Designern Adam Grabowski und Nicolo Bianchino, die schon in der Vergangenheit Redesigns für den US-Konzern vorgenommen haben. Da bereits einige Google-Mitarbeiter das Video bei Twitter geteilt haben, kann davon ausgegangen werden, dass es echt ist. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Google mit den Neuerungen um die Ecke kommt.