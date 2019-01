Batman, Ghostbusters und Bumblebee nutzen Walmarts PickUp-Service

Lebensmittel online bestellen und vor Ort einfach abholen – das ist bei Walmart so leicht, dass es problemlos in den aufregenden Alltag der Ghostbusters passt, das Batmobil nur dafür durch die Straßen jagt oder Marty McFly mal eben mit seinem DeLorean aus der Zukunft zurückkehrt.

Egal in welchen Kofferraum – Walmart packt’s ein

Um seinen PickUp-Service zu bewerben, lässt der US-Einzelhandelsriese in der aktuellen Werbekampagne berühmte Autos aus Filmklassikern an der Abholstation vorfahren und den bestellten Einkauf einladen.

Der Mutt-Cutts-Van aus „Dumm und Dümmer” findet trotz seiner wenig stringenten Fahrweise die Parklücke, aufmerksame Walmart-Mitarbeiter verhindern beim Beladen des Jurassic-Park-Jeeps, dass Mini-Dinos in die Freiheit huschen können und wissen, dass K.I.T.T. eigentlich jeden Michael nennt. Scooby Doo reißt die Einkaufstüte an sich, aus dem bestellten Kürbis wird Cinderellas Kutsche und Bumblebee trägt seinen Einkauf einfach selbst nach Hause. Würden die Filmhelden den Service nutzen, dann auf jeden Fall so.

Der Kampagnenstart sei nicht ohne Grund rund um die Oscar-Nominierungen gewählt, gab Walmart an. Für den optimalen Wiedererkennungswert haben sie sogar extra Hollywood-Studios mit ins Boot bzw. Auto geholt. Damit sollen die Spots den Kunden Einfachheit, Schnelligkeit und Bequemlichkeit des Services demonstrieren – und zwar für alle, unabhängig davon, welches Auto sie fahren. Der einminütige Spot ist hochwertig produziert, kurzweilig, gelungen – und unser Video der Woche:

Bleibt nur eine Frage offen: Wo ist eigentlich der Kofferraum beim Batmobil?