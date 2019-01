Outfittery-Kunden mÃ¼ssen sich nicht mehr Ã¼berraschen lassen

Der Curated-Shopping-Anbieter Outfittery hat seinen Service ausgebaut und bietet Kunden nun etwas mehr Kontrolle über ihren Einkauf: Wurden bislang komplette Outfits von den Stylisten des Unternehmens zusammengestellt und zum Kunden geschickt, können ab sofort auch nur Teile aus bestimmten Kategorien geordert werden. Sucht ein Kunde also beispielsweise nach einer neuen Hose, kann er sich verschiedene Hosen zuschicken lassen.

„Wir wollen unseren Kunden dabei unterstützen, seine Garderobe aufzubauen und weiterzuentwickeln, egal ob er gerade einen kompletten Look für eine Hochzeit oder einfach nur neue Hemden oder Jeans für die Freizeit sucht“, erklärt Julia Bösch, Gründerin und Geschäftsführerin von Outfittery.

Nicht alle Kunden brauchen ein neues Outfit

Das Unternehmen habe sich „intensiv mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinandergesetzt“ und dabei herausgefunden, dass viele Kunden nicht bei jeder Bestellung ein komplettes Outfit benötigen. Oft bestehe zu einem bestimmten Zeitpunkt nur der Bedarf nach Produkten aus bestimmten Kategorien – eben dann, wenn eine neue Hose oder ein neues Hemd her muss.

„Die Erweiterung unseres Geschäftsmodells auf einzelne Kategorien war somit der nächste logische Schritt, um den Kunden mehr Flexibilität zu bieten und damit unseren Claim ‘Dein Stil. Dein Weg.’ noch mehr zu leben“, so Bösch weiter. Der Service stehe ab sofort allen Kunden zur Verfügung.

Weniger Überraschung und Kleidungswahl per Swipe

Neben dieser Änderung hat Outfittery aber auch zwei weitere Features eingeführt: So können Kunden künftig im Bestellprozess eine Vorschau der zusammengestellten Auswahl per E-Mail anfordern, bevor sie sich die Box zuschicken lassen. Der Kunde hat damit die Möglichkeit, die Auswahl anzupassen und Feedback zu einzelnen Artikeln geben, bevor sie verschickt werden. „Viele Kunden haben sich mehr Kontrolle über das, was sie vom Stylisten erhalten, gewünscht“, erklärt Bösch. Überraschungen seien nicht jedermanns Sache und mit dem neuen Feature will Outfittery sein Kauferlebnis verbessern.

In der Android-App wartet das zweite neue Feature auf die Kunden: Dieses nennt sich „Volltreffer“ und ist angelehnt an die Dating-App Tinder. Kunden bekommen Artikel nacheinander angezeigt und können per Swipe entscheiden, ob der Artikel ihnen gefällt oder nicht. Die so gesammelten Informationen gehen zum einen direkt zum Stylisten, zum anderen werden sie für die Optimierung der Algorithmen genutzt, die den Stylisten bei ihrer Arbeit helfen.