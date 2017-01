Kontaktloses Bezahlen mit der Girocard soll vorangetrieben werden

Das Bezahlen in stationären Geschäften soll schneller und einfacher werden. Zum Beispiel, indem das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard weiter verbreitet und vorangetrieben wird. Um dieses Vorhaben umzusetzen, bedarf es allerdings auch der Mitarbeit von Unternehmen und Banken.

© Davizro Photography – shutterstock.com

Mit dem Bezahlen im stationären Handel ist das so eine Sache, denn oftmals sind es eben die Zahlungsvorgänge, die etwas länger dauern und somit die Geduld der anstehenden Kunden strapazieren. Mittlerweile gibt es dank moderner Technik aber auch Lösungen, die das Bezahlen nicht nur einfacher, sondern auch schneller machen sollen. Das kontaktlose Bezahlen auf Basis des NFC-Standards (Near Field Communication) steht dabei im Mittelpunkt vieler Ansätze.

Stationärer Handel: Kontaktlose Girocard zunehmend unterstützt

Und genau auf diese NFC-Technologie stützt sich auch das kontaktlose Bezahlen via Girocard. Dabei wird die NFC-fähige Bankkarte einfach über ein entsprechendes Lesegerät gehalten und die Zahlung dadurch ausgelöst. Diese Zahlungsart wollen die Kreditwirtschaft und der Handel in den kommenden Monaten weiter forcieren und etablieren. Laut Pressemitteilung gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Pilotprojekte, in deren Zuge auch Bankkunden schrittweise mit den entsprechenden NFC-fähigen Girocards ausgestattet wurden.

Um diese Zahlungsart jedoch umfassend zu verbreiten, muss natürlich auch der Handel nachrüsten: Der Supermarkt Edeka-Hessenring hat in Kassel beispielsweise testweise entsprechende Bezahlterminals eingeführt. Die Tankstellenkette Esso will noch im ersten Quartal 2017 nachziehen und auch die Lebensmittelkette Lidl plant zeitnah eine bundesweite Einführung der NFC-Technologie in allen 3.200 Filialen.

Kontaktlosen Bezahlen: 34 Millionen Kunden bis Ende 2017

„Beim kontaktlosen Bezahlvorgang muss die Girocard nicht aus der Hand gegeben werden“, kommentiert Rainer Bogner, Leiter des Esso Tankstellengeschäfts in Deutschland. „Es freut mich, dass wir von Esso unseren Kunden diese bequeme Art des Bezahlens ermöglichen können und damit bundesweit führend sind. Daher wollen wir nun auch keine Zeit verlieren und starten den neuen Service bereits Ende des ersten Quartals 2017 in unseren Esso Stationen.“

Aktuell, so die Pressemitteilung, besitzen bereits 14 Millionen Kunden von Genossenschaftsbanken und Sparkassen eine solche NFC-fähige Girocard. Bis Ende des Jahres sollen geschätzt noch einmal 20 Millionen Kunden hinzukommen.