Payment: BillPay wird Teil der Klarna Group

Das 2009 gegründete FinTech-Unternehmen BillPay wird von seinem schwedischen Konkurrenten Klarna geschluckt. Damit wird die Konsolidierung im Payment-Sektor weiter vorangetrieben. Beide Anbieter haben sich auf Rechnungs- und Ratenkauf im Netz spezialisiert.

Neuigkeiten bei den Payment-Dienstleistern Klarna und BillPay. Der schwedische Payment-Anbieter – gegründet 2005 – übernimmt seinen direkten Wettbewerber BillPay. Letzteres hatte sich vor allem auf den Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung im Internet spezialisiert. Mit der Übernahme schreitet die Konsolidierung im Payment-Sektor weiter voran.

Insgesamt 27 Millionen Nutzer

Das 2009 gegründete FinTech-Unternehmen BillPay, das aus dem Hause Rocket Internet stammt, gehört aktuell noch dem britischen Kreditunternehmen Wonga. Nun will Klarna sich das deutsche Unternehmen einverleiben. Zur Übernahmehöhe ist nichts bekannt. Der Zusammenschluss von Klarna und BillPay steht zudem unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in Deutschland.

Für Klarna, die erst vor Kurzem auf den US-amerikanischen Markt expandiert sind, bedeutet die Übernahme ein enormes Wachstum bei den Nutzerzahlen. BillPay hat in den Märkten DACH und in den Niederlanden mehr als 5.000 Online-Shops und 12 Millionen Nutzer. Klarna selbst arbeitet mit insgesamt 65.000 Händlern in 18 Ländern zusammen und wurde allein in Deutschland bereits von mehr als 15 Millionen Kunden genutzt. In Deutschland kommt Klarna nach dem Zusammenschluss auf fast doppelt so viele Kunden wie zuvor.

Für Geschäftspartner und Händler soll sich durch den Zusammenschluss von Klarna und BillPay nichts ändern. Die Produkte und Dienstleistungen werden selbstverständlich wie bisher angeboten.