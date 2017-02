Pay with Amazon: Bezahldienst wird bei Kunden immer beliebter

Die Bezahlvariante von Amazon, „Pay with Amazon“, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn mittlerweile haben 33 Millionen Kunden aus 170 Ländern weltweit damit eine Transaktion getätigt. Mehr als 50 Prozent der Nutzer soll sogar im Besitz einer Prime-Mitgliedschaft sein.

Gil C / Shutterstock.com

Vor Kurzem traten Gerüchte ans Tageslicht, dass Amazon zukünftig mit PayPal zusammenarbeiten und die Payment-Variante integrieren könnte. Nun kann sich der Verkaufsriese jedoch zunächst über den Erfolg seines hauseigenen Bezahldienstes freuen. Laut eigenen Angaben nutzten mittlerweile mehr als 33 Millionen Kunden „Pay with Amazon“, und das Transaktionsvolumen konnte im letzten Jahr sogar verdoppelt werden. Eine konkrete Angabe wurde hier jedoch nicht getätigt.

Das lag insbesondere an der Ausweitung von Pay with Amazon. So haben beispielsweise seit 2016 auch Kunden in Frankreich, Italien und Spanien die Möglichkeit, die Bezahlvariante zu nutzen. Zusätzlich wächst auch stetig die Zahl an Partnern und Dienste, die mit an Bord sind und Pay with Amazon anbieten. Dazu gehören beispielsweise PrestaShop, Shopify sowie Future Shop, wie TechCrunch berichtet.

Höchste Einzeltransaktion: 40.000 US-Dollar

Zusätzlich hebt Amazon einige bedeutende Zahlen im Zusammenhang mit seinem Bezahldienst hervor. So haben im vergangenen Jahr zum Beispiel Kunden aus mehr als 170 Ländern weltweit Pay with Amazon genutzt. Mehr als 50 Prozent der Nutzer waren Prime-Mitglieder, 32 Prozent der Transaktionen wurden mobil getätigt, das durchschnittliche Volumen betrug 80 US-Dollar und die höchste Einzeltransaktion wiederum 40.000 US-Dollar.

Das globale Partnerprogramm von Amazon Payments ist Anfang April 2016 an den Start gegangen. Kunden haben dadurch die Möglichkeit, mithilfe ihrer Daten zu bezahlen, die sie bei Amazon hinterlegt haben, und müssen bei einem externen Händler nicht extra ein neues Konto anlegen. Durch dieses Feature und ein erleichtertes Einkaufserlebnis sollen Händler insgesamt von erhöhten Verkaufsraten profitieren.