Erstellt am 15. Februar 2017

Bezahllösungen: PrestaShop und Wirecard geben Kooperation bekannt

Der Shop-Software-Anbieter PrestaShop und der Payment-Anbieter Wirecard haben eine Zusammenarbeit verkündet. Dadurch können Online-Händler, die PrestaShop nutzen, ihren Kunden nun verschiedene gängige Bezahlmethoden anbieten.

© A. und I. Kruk – Shutterstock.com

Im Online-Handel kommt es auf den richtigen Payment-Mix an. Wer den Einkauf für möglichst viele Kunden angenehm gestalten will, muss auch die richtigen Bezahlmethoden in seinem Online-Shop anbieten, denn wenn Kunden ihre Lieblingsoption nicht sehen, springen sie auch gerne wieder ab. Der Shop-Software-Anbieter PrestaShop hat deshalb nun eine Kooperation mit dem Payment-Anbieter Wirecard gestartet, wie eCommerce Magazin berichtet. Damit können Händler, die die Shop-Software nutzen, ihren Kunden verschiedene gängige Bezahlmethoden anbieten.

Zu den Bezahlmethoden, die über Wirecard angeboten werden können, gehören unter anderem PayPal und die Sofort Überweisung, aber auch lokale Zahlarten wie iDeal oder Przelewy24.

PrestaShop hat seinen Wunschpartner gefunden

„Wir freuen uns sehr, durch die neue Partnerschaft mit PrestaShop Zugang zu zahlreichen einflussreichen Onlineshops zu bekommen und dadurch unser weiteres Engagement im Bereich E-Commerce auszubauen“, kommentiert Berit Willenbockel, Head of Partner Management bei Wirecard die neue Zusammenarbeit. Auch für PrestaShop bringt die Zusammenarbeit große Vorteile für das eigene Ziel, Händler bei der Errichtung professioneller Online-Shops zu unterstützen: „Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard können unsere Kunden dem Endkonsumenten nun noch flexiblere Möglichkeiten bei der Bezahlung bieten und so das Einkaufserlebnis verbessern“, so Hagen Meischner, Country Manager DACH bei PrestaShop.

Derzeit nutzen über 250.000 Online-Shops in 190 Ländern die Shop-Software von PrestaShop. Mit Wirecard will das Unternehmen nun seinen Wunschpartner gefunden haben, um diesen Händlern in Sachen Payment-Optionen stärker unter die Arme zu greifen.