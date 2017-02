Apple Pay: Bald wohl endlich in Deutschland

Das Warten hat offenbar ein Ende: Es mehren sich die Hinweise, dass Apple Pay wahrscheinlich schon im März in Deutschland startet.

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Es wurde auch Zeit: In den vergangenen Monaten ist Apple Pay in mehreren Ländern, auch in der EU, gestartet. Deutschland blieb bislang jedoch außen vor. Damit ist nun offenbar Schluss: Wie Mobilbranche.de meldet, hat Apple eine neue Supportseite – auch in deutscher Sprache – gestartet, die alle wichtigen Fragen zu Apple Pay beantwortet. Details lassen sich daraus zwar nicht herleiten, ein Deutschlandstart des Dienstes gilt damit aber als sicher.

Schon im März?

Anfang März sagte Tim Cook zum deutschen Markt: „Bei allem, was es hier noch nicht gibt, können Sie davon ausgehen, dass wir daran arbeiten. Der deutsche Markt ist für uns sehr wichtig.“ Mobile Payment ist in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern noch stark unterrepräsentiert, Apple Pay hätte hier einen natürlichen Wettbewerbsvorteil. Ein konkreter Termin steht ohne Ankündigung natürlich ebenfalls nicht fest, es ist aber davon auszugehen, dass Apple den Deutschland-Start noch im März offiziell macht und Apple Pay zeitnah anbietet.

Auch über die unterstützten Zahlungsarten gibt die Support-Seite bislang keinen Aufschluss. Laut Mobilbranche sind aber die Unterstützung von Wirecard, N26 und Santander recht sicher, da es entsprechende Kooperationen bereits in anderen Staaten gibt. Wirecard unterstützt Apple Pay in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. N26 arbeitet ohnehin längst eng mit Apple zusammen. Und die Santander Bank, die in Deutschland über 3 Millionen Kunden zählt, bietet Apple Pay bereits in Großbritannien und in Spanien an.