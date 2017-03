Kontaktloses Bezahlen: PayPal & Vodafone Deutschland starten Kooperation

Vodafone Deutschland und PayPal ermöglichen es allen Vodafone-Wallet-Nutzern, fortan auch den bekannten Payment-Anbieter als Zahlungsquelle zu nutzen. Damit erweitert sich die Liste an Optionen für das kontaktlose Bezahlen mithilfe eines Android-Smartphones.

© wavebreakmedia - Shutterstock.com

Dank einer neuen Kooperation von Vodafone mit dem Payment-Anbieter PayPal wird die Möglichkeit erweitert, auch in Deutschland an ausgewählten Punkten kontaktlos zu bezahlen. Kunden können hierbei dementsprechend nun auch PayPal als Zahlungsquelle nutzen. Die Option muss dafür in der Vodafone Wallet hinterlegt sein, um so beispielsweise in Restaurants und Supermärkten bezahlen zu können, die NFC-fähige VISA-Kartenlesegeräte bereithalten.

So ist es bei der Vodafone Wallet möglich, Beträge bis zu einer Höhe von 25 Euro zu begleichen, indem lediglich das Smartphone an das Lesegerät gehalten wird. Die entsprechende App muss dabei nicht geöffnet sein. Auch eine Internetverbindung ist nicht zwingend notwendig. Laut der dazugehörigen Pressemitteilung ist die Zahlung selbst dann noch möglich, wenn das Smartphone komplett ausgeschaltet und die Batterie leer ist. Bei mehr als 25 Euro ist die Eingabe einer PIN notwendig.

Bedingungen für die Nutzung

„In unserer immer stärker digitalisierten Welt sind Smartphones längst nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken“, erläutert Frank Keller, Geschäftsführer PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz. „Wir freuen uns sehr darüber, die im vergangenen Jahr geschlossene Partnerschaft nun auch nach Deutschland zu bringen. Unsere Kunden erhalten so die Möglichkeit, in ihren Lieblingsgeschäften kontaktlos mit dem Smartphone zu bezahlen.“

Der Kunde erhält nach jedem Kauf eine Benachrichtigung über die getätigte Zahlung. In der App kann auch eine Historie über die erfolgten Zahlungen eingesehen werden, wo sich ebenfalls noch offene Rechnungen befinden. Insgesamt sind für die Nutzung der Vodafone Wallet, und hier im Speziellen die Bezahlung über PayPal, eines von etwa 90 zertifizierten NFC-Smartphones, eine NFC-SIM-Karte mit einem Vodafone-Vertrag und ein PayPal-Konto notwendig.