B2B-Payment-Lösung: OroCommerce kooperiert mit PayPal

OroCommerce und PayPal haben eine weltweite Partnerschaft verkündet und wollen zusammen eine Payment-Lösung für den B2B-E-Commerce entwickeln.

OlegDoroshin / Shutterstock.com

OroCommerce, die neue B2B-Plattform der Magento-Gründer, hat eine weltweite Kooperation mit PayPal verkündet. Zusammen mit dem Payment-Anbieter will man eine vollständig integrierte Payment-Lösung für Bezahlprozesse von B2B-Unternehmen schaffen. Die Nutzer sollen damit die Möglichkeit bekommen, ihre Produkte zu bezahlen, sie bis zur Lieferung zu verfolgen in Empfang zu nehmen, so t3n. Eine vergleichbare Lösung in dieser Größenordnung gibt es bislang nicht. Für PayPal bietet sich mit der Kooperation die Möglichkeit, sich stärker im B2B-E-Commerce-Markt zu positionieren. Das steht bereits länger auf der Agenda des Payment-Anbieters.

12-Milliarden-Dollar-Markt

Jason Smith, Head of PayPal Global Channel Partners sieht große Chancen in der Zusammenarbeit: „Als erste Plattform, die spezifisch für B2B-Unternehmen entwickelt wurde, verfügt OroCommerce sowohl über die Expertise als auch die Ressourcen, die wir benötigen, um unseren B2B-Händlern einen Mehrwert und ein verbessertes Bezahlerlebnis zu ermöglichen.“ Auch Oro-CEO Yoav Kutner sieht große Verbindungspunkte zwischen OroCommerce und PayPal: „PayPals globaler Fußabdruck und ihre Expansion in den B2B-Markt decken sich hervorragend mit unserem Fokus, eine flexible E-Commerce-Lösung für den globalen B2B-Markt aufzubauen.“

Der Business-to-Business-Sektor hat enormes Marktpotenzial, die verstärkten Bemühungen von PayPal in diese Richtung sind nur logisch. Bis 2020 soll der B2B-E-Commerce-Markt in den USA auf 12 Billionen US-Dollar wachsen. In Deutschland belief sich der Umsatz bereits 2013 auf 870 Milliarden Euro. Allerdings werden nur 87 Milliarden davon von Online-Shops generiert. Ein Potenzial, an dem Oro und PayPal arbeiten wollen.