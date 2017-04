Rossmann bietet künftig Zahlung via Alipay an

Künftig können chinesische Touristen bei Rossmann Alipay-Zahlungen tätigen. Wirecard hat die Methode in das Kassensystem von Rossmann integriert.

Tupungato / Shutterstock.com

Via Alipay bei Rossmann bezahlen – das ist künftig möglich: Der Drogeriekonzern und der Payment-Dienstleister Wirecard haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, die es im Laufe des Jahres ermöglichen soll, in allen deutschen Rossmann-Filialen (über 2.000) und darüber hinaus auch im Online-Shop mit der Bezahlmethode Alipay zu bezahlen. Damit will man die über zwei Millionen chinesischen Touristen, die jährlich Deutschland besuchen, in die eigenen Geschäfte locken. Laut Wirecard würden Chinesen im Urlaub im Schnitt 3.000 Euro allein für Shopping ausgeben. Einzelne Händler, die das Alipay Barcode Payment integriert haben, hätten ein Transaktionsvolumen im dreistelligen Bereich allein mit dieser Bezahlmethode verzeichnet.

„Chinesische Touristen sind eine wichtige Zielgruppe“

Wirecard hat Alipay in das zentrale Kassensystem von Rossmann implementiert und übernimmt die Zahlungsabwicklung. „Chinesische Touristen sind für uns eine zunehmend wichtigere Zielgruppe – vor allem Baby-, Kosmetik- und Bio-Produkte werden von ihnen stark nachgefragt. Deshalb freuen wir uns, zusammen mit Wirecard Alipay als neue Zahlungsmethode sowohl an all unseren Points-of-Sale als auch im E-Commerce einsetzen zu können“, so Geschäftsführer Raoul Roßmann. Wirecard bietet die Zahlung via Alipay-App im stationären Handel seit Dezember 2015 im europäischen Handel an.

Verstärkte Zusammenarbeit mit Alnatura

Bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr verkündete das Rossmann darüber hinaus die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Bio-Marke Alnatura. Die soll in den Filialen künftig mehr Platz bekommen, da Rossmann mit Hochdruck auf den Bio-Markt drängt. Im Online-Shop will Rossmann sogar sämtliche verfügbaren Alnatura-Produkte zum Verkauf anbieten, schreibt die WirtschaftsWoche. Die Zusammenarbeit wurde überhaupt erst möglich, weil sich Alnatura 2015 mit dem Drogerie-Konkurrenten DM verkrachte, als dieser seine eigene Bio-Marke an den Start brachte.