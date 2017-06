Erstellt am 06. Juni 2017

Sponsored Post: Alexa: Bitte überweise Geld an coeo Inkasso!

Das coeo Inkasso Future Lab ist erneut unterwegs in unendliche Weiten und entdeckt dabei weitere ungeahnte Möglichkeiten des Forderungseinzugs.

Neue Abenteuer für die Inkassobranche, die unterwegs ist, ferne Welten zu erforschen – neue Mahnverfahren, passende Modelle und griffige Strategien für ein Forderungsmanagement, das sich an die Gegebenheiten von morgen schon heute ideal anpasst. Die Branche dringt dabei mitunter in Galaxien vor, die kein Inkassoexperte je zuvor gesehen hat.

Inkasso 2025: Digitale Währungen integriert

Ein erster Blick in die Inkassozukunft zollt der rasanten Digitalisierung Tribut und lässt heute noch fern scheinende Ideen bereits kurzfristig vorstellbar werden.

Denn was pfänden wir, wenn schon bald vielleicht real nichts mehr greifbar ist? Ganz neu im Inkasso 2025 deshalb die "Facebook Identity Pfändung". Der Zugriff auf die digitale Beweglichkeit des Schuldners schafft neue wirkungsvolle Möglichkeiten, Inkassomaßnahmen zu intensivieren.

Zusätzlich ist 2025 jedes Smartphone mit einem Modul zum Scan der Mobile-Payment-Nutzung ausgerüstet und dient dem Inkasso als Steuerungsmodul weit effektiver, als die veralteten Scoring-Modelle.

Auch neue digitale Währungen lassen sich nun bestens in Inkassoaktivitäten integrieren. Vor allem die mobile Vollstreckung per Bluetooth ermöglicht einen raschen und diskreten Zugriff auf den Schuldner.

Letztlich und endlich erlebt im Inkasso 2025 auch der Außendienst eine ungeahnte Blütezeit: Nachdem sich das Social Life endgültig in digitale Welten verlagert hat, wird der Inkasso-Avatar vor allem in Online-Games zum Erfolgsmodell. Unser eigenes coeo Inkasso Pokémon Terminus macht es allen vor - ähnliche Modelle werden zügig folgen.

Inkasso 2025 plus: Inkasso-Schnittstelle ins Wohnzimmer der Schuldner

Wagen wir einen noch tieferen Blick in die Inkassozukunft, werden heute noch fern erscheinende Möglichkeiten plötzlich greifbare, vorstellbare Realität. In unserer Zukunftsversion hat nämlich auch "ALEXA" letztlich alle Schnittstellen in die coeo Inkasso Systeme aktiviert.

"ALEXA: bitte überweise Geld an coeo Inkasso!"

Mission erfüllt.

Oder etwa nicht?

Diskutieren Sie mit uns über die Zukunft des Inkasso und treffen Sie das coeo Inkasso Team bei der "Treffpunkt E-Commerce"-Reihe 2017 des Händlerbund.