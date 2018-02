Omni-Channel: Notebooksbilliger setzt beim Payment auf BS Payone

Notebooksbilliger.de und BS Payone arbeiten künftig eng zusammen. Der Full-Service-Zahlungsanbieter BS Payone übernimmt sämtliche bargeldlosen Zahlungsprozesse, die über den Online-Shop sowie in den bundesweit vier Ladengeschäften am Point of Sale (PoS) vorgenommen werden.

© REDPIXEL.PL – shutterstock.com

Notebooksbilliger.de war auf der Suche nach einem Payment-Anbieter, der alle Zahlungsprozesse in einem abwickeln kann. Nun ist die Suche beendet: Künftig werden alle bargeldlosen Zahlungsprozesse, die über das E-Commerce-Portal sowie in den bundesweit vier Ladengeschäften am Point of Sale (PoS) vorgenommen werden, von BS Payone abgewickelt.

Wie in der Meldung von BS Payone (Fusion des Acquiringunternehmens B+S Card Service GmbH und dem PSP PAYONE GmbH) zu lesen ist, bietet der Full-Service-Zahlungsanbieter auf notebooksbilliger.de unter anderem die Zahlarten Visa, Mastercard, Masterpass, paydirekt sowie PayPal an. Auch die Betrugsprävention wird über das in Frankfurt am Main sitzende Unternehmen abgewickelt.

Reibungslose „Customer-Journey“ über alle Kanäle

Martin Schwager, COO bei notebooksbilliger.de, kommentiert die Entscheidung so: „Unserem Geschäftsmodell liegt es zu Grunde, den Einkauf nicht nur so günstig, sondern auch so einfach und unkompliziert wie möglich für unsere Kunden zu gestalten - dazu gehört auch schnelles, bequemes und sicheres Bezahlen, ein ganz essenzieller Part, nicht nur im Onlinegeschäft. BS PAYONE handelt nach gleicher Maxime: Der Payment-Spezialist hat unsere Sprache nicht nur sofort verstanden, sondern in eine für uns maßgeschneiderte Lösung übersetzt. Wir sind überzeugt, mit BS PAYONE einen idealen Partner für unsere Payment-Abwicklungen gefunden zu haben.“

In den stationären Filialen soll die Finalisierung der Terminal- bzw. Kassen-Anbindung im zweiten Quartal 2018 stattfinden. Die Kunden können am PoS dann zwischen Maestro-, VISA-, Mastercard- sowie die der Girocard-Zahlung wählen. Carl Frederic Zitscher, Chief Commercial Officer (CCO) der BS Payone GmbH, weiß um die Herausforderung, die eine reibungslose „Customer-Journey“ über alle Verkaufskanäle hinweg mit sich bringt. Und weiter: „Das schnelle und einfache Bezahlen, egal ob online, mobil oder am PoS, ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor.“