Sparkassen-App Yomo: Haspa zögert Einführung hinaus

Die Hamburger Sparkasse verschiebt die Einführung der App Yomo nun deutlich nach hinten. Weitere Städte drohen ebenfalls vom Projekt abzuspringen.

Den deutschen Sparkassen hängt noch immer ein sehr angestaubtes Image an. Diesem wollte man sich im Sommer 2017 entledigen und mit der eigenen App Yomo der Fintech-Konkurrenz Paroli bieten und wieder mehr jüngere Kunden anziehen. Yomo, was gekürzt für „Your Money“ steht, ist im Unterschied zu den normalen Sparkassen-Girokonten gratis und soll auch den Regional-Fokus der Sparkassen außer Kraft setzen. Allerdings ziehen nicht alle mit. Wie man jetzt bei der Hamburger Sparkasse (Haspa) selber bekannt gegeben hat, wird sich die Einführung der App weiter nach hinten verschieben.

Wie das Handelsblatt berichtet, nannte ein Sprecher der Haspa die Umstellungen der IT-Systeme als Grund für die Verzögerung. „Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, ein mobiles Konto für die junge Zielgruppe erst nach der Umstellung ab Mitte 2019 anzubieten.“

Yomo steckt noch in den Startlöchern fest

Obwohl die App bereits 2017 gestartet ist, konnte sie ihren hohen Erwartungen bislang noch nicht gerecht werden. Die von zehn großen Sparkassen finanzierte Anwendung konnte seit Beginn an keine große Nachfrage erzielen. Nun also noch der Rückschlag in Bezug auf die Haspa. Hier stellt sich zusätzlich noch die Frage, ob das Unternehmen aus dem Norden überhaupt die Einführung des Smartphone-Kontos plant. So soll man auch an anderen App-Projekten beteiligt sein, eine Entscheidung gegen Yomo und für eine andere Anwendung ist also durchaus möglich. Auch die Bremer Sparkasse scheint nicht überzeugt und will sich wohl ebenfalls vom Projekt zurückziehen.

Ebenfalls nicht rund läuft es beim zweiten Großprojekt, dem Payment-Anbieter Paydirekt. Diesen haben die Sparkassen zusammen mit den deutschen Banken ins Leben gerufen. Auch hier wurde das Ziel, ein echter Konkurrent zum übermächtigen Paypal zu werden, längst nicht erreicht. Ende letzten Jahres stellte man mit Christian von Hammel-Bonten einen neuen CEO ein. Ob dieser das Ruder noch rumreißen kann, wird sich zeigen.