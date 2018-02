Rekordjahr: Klarna steigert Umsatz in der DACH-Region um 47 Prozent

„Wir sehen uns selbst als die Speerspitze der FinTechs […]“, meint Klarna-Mitgründer und -Geschäftsführer Sebastian Siemiatkowski bei der Präsentation der Geschäftszahlen von 2017. Verübeln kann man ihm das kaum, denn Klarna konnte seinen Umsatz im letzten Jahr weltweit um 42 Prozent steigern.

© Graphic farm - Shutterstock.com

Klarna konnte das letzte Jahr mehr als erfolgreich abschließen. Das Umsatzwachstum des Zahlungsdienstleisters lag weltweit bei 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, womit sich 2017 zum Rekordjahr mauserte. Das lag insbesondere an den Entwicklungen in der DACH-Region, denn allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz stand am Ende ein Plus von 47 Prozent, wie der dazugehörigen Pressemitteilung entnommen werden kann.

Auch die weiteren Zahlen, die Klarna im Zuge der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht hat, können sich durchaus sehen lassen. Demnach konnte das Payment-Unternehmen im letzten Jahr 26.000 neue Händler von sich überzeugen, wodurch die Gesamtzahl auf 89.000 stieg, die in 14 Ländern aktiv sind. Außerdem ging die Zahl an Nutzern, die Klarna verwenden, um 19 Millionen nach oben. 6 Millionen Verbraucher aus der DACH-Region nutzten im letzten Jahr regelmäßig Klarna – 35 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor.

Klarna gibt sich selbstbewusst

„Wir sehen uns selbst als die Speerspitze der FinTechs und arbeiten hart daran, Bezahlerlebnisse für Endkunden und Händler so einfach wie möglich zu gestalten“, erklärt Klarna-Mitgründer und -Geschäftsführer Sebastian Siemiatkowski recht selbstbewusst und sieht sein Unternehmen zugleich erfolgreich für das aktuelle Jahr gewappnet: „E-Commerce und mobiles Bezahlen entwickeln sich rasend schnell. Wir freuen uns einen führenden Part bei dieser Entwicklung zu übernehmen, den Fortschritt aktiv mitzugestalten und dadurch unseren Kunden das Einkaufen erheblich zu erleichtern.“

Zuletzt gab Klarna einen wichtigen Wechsel auf der Führungsebene bekannt. Ab dem ersten März wird Robert Buenick Geschäftsführer der DACH-Region sein und den bisherigen CEO Marc Berg ablösen, der das Unternehmen verlässt. Bueninck wiederum war zuvor Klarna-Geschäftsführer der Niederlande und Belgien. Außerdem kooperiert Klarna seit knapp einem Monat mit Gambio und hat mit dem Shopsystem-Hersteller den Service „Gambio secured Payments - powered by Klarna“ gestartet, der die Zahlungsarten „Sofort“, Lastschrift, Rechnung und Ratenkauf beinhaltet, die zu 100 Prozent von Klarna abgesichert sind.