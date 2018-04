„Verrückt“: PayPal startet neue Markenkampagne

Der neue Claim von PayPal lautet fortan „Verrückt? Nur wenn man nicht mit PayPal bezahlt“. Die dazugehörige Werbekampagne soll das Image von PayPal ändern – weg vom reinen Bezahldienstleister, hin zum umfassenderen Payment-Anbieter.

© PayPal

PayPal geht mit einer neuen Markenkampagne an den Start. Der Claim der Payment-Option lautet ab sofort „Verrückt? Nur wenn man nicht mit PayPal bezahlt“. Das grundlegende Ziel von PayPal besteht darin, mithilfe der Kampagne PayPal als selbstverständliches Zahlungsmittel zu etablieren.

Weiterhin will PayPal mit der neuen Kampagne zum Ausdruck bringen, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr Services hinzugekommen sind, die das Unternehmen anbietet – darunter „Geld senden an Familie und Freunde“ und „kostenlose Retouren“. Aufgrund des erweiterten Funktionsumfangs will PayPal den Kunden auch deutlich machen, mittlerweile mehr als ein reiner Bezahldienstleister zu sein.

© PayPal

Markenkampagne in zwei Phasen unterteilt

Die neue Markenkampagne unterteilt sich in zwei Phasen. Die erste geht bis Ende Mai und legt den Fokus auf das Online-Shopping. Hier setzt PayPal unter anderem auf einen gewissen Niedlichkeitsfaktor: So will beispielsweise ein Vater seiner Tochter einen Wunsch erfüllen und ihr ein überdimensionales Kuscheltier kaufen. PayPal will hier den Käuferschutz in den Vordergrund rücken, falls sich der Vater aus irgendeinem Grund doch nicht zufrieden mit dem Kauf zeigt.

Die zweite Phase schließt sich dann nahtlos an. Die Funktion „Geld senden an Familie und Freunde“ wird dann wiederum hervorgehoben, indem verschiedene Einsatzmöglichkeiten wie das Teilen des Geldes bei einer riesigen Pizza oder bei einem Gemeinschaftsgeschenk aufgezeigt werden.

Über welche Kanäle die Kampagne verbreitet wird

„Eine Kaufidee oder -leidenschaft mag für Außenstehende verrückt erscheinen“, erklärt Anja Urlichs, Director Marketing PayPal, im Zuge des Starts der neuen Kampagne. „Wir aber finden: Verrückt wäre nur, wenn man nicht mit PayPal bezahlt. In dieser Botschaft steckt natürlich ein gewisses Augenzwinkern. Sie soll aber auch verdeutlichen, dass wir unseren Kunden mittlerweile weit mehr als nur eine Bezahlmethode bieten – nämlich ein rundum gutes Gefühl, wenn es ums Einkaufen im Internet geht.“

Vor knapp zwei Jahren präsentierte das Unternehmen bereits eine öffentlichkeitswirksame Markenkampagne in Deutschland, die damals den Claim „PayPal ist das neue Geld“ trug (wir berichteten). Ähnlich wie die neue Kampagne wurde diese unter anderem über Out-of-Home-Maßnahmen, Display-Marketing, Online-Video und Social Media verbreitet.