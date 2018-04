Erstellt am 25. April 2018

„Tobpay“: Tobaccoland & Paydirekt starten gemeinsame Bezahlvariante für Tabakwaren-Automaten

„Tobpay“ nennt sich ein Gemeinschaftsprojekt von der Tobaccoland Automatengesellschaft und dem Payment-Unternehmen Paydirekt. Dadurch kann an den etwa 4.100 Multipoc-Automaten von Tobaccoland direkt über die Browser-App mobil gezahlt werden.

© Tobaccoland

Tabakwaren über einen Automaten kaufen und direkt im App-Browser bezahlen – diese durchaus ungewöhnliche Bezahlvariante kann künftig an den rund 4.100 Multipoc-Automaten, die die Tobaccoland Automatengesellschaft aktuell im Betrieb hat, genutzt werden. Hierfür arbeitet das Unternehmen mit Paydirekt, dem Online-Bezahlverfahren der Banken und Sparkassen, zusammen und will so seinen Kunden den Zahlungsprozess vereinfachen.

Keine zusätzliche App notwendig

Das gemeinsame Projekt nennt sich „Tobpay“. Die Besonderheit besteht darin, dass keine zusätzliche App für die Nutzung heruntergeladen werden muss, sondern alles in der Web-App des Smartphones vollzogen wird. Voraussetzung ist dafür aber jeweils eine Anmeldung bei Paydirekt sowie bei Tobaccoland. „Die erforderliche Altersverifikation (mindestens 18 Jahre) wird dabei durch Paydirekt durchgeführt“, schreibt Tobaccoland in der entsprechenden Pressemitteilung.

„Unsere digitalen Automaten bieten unseren Kunden bereits heute unterschiedliche Mehrwerte wie digitale Werbung, Couponing oder Voucher-Aktionen“, meint Werner Syndikus, Leiter IT bei Tobaccoland, im Zuge des Starts von Tobpay. „Mobile Payment ist ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie.“

Paydirekt-Entwicklungen reißen nicht ab

Auch in diesem Jahr ist Paydirekt einfach nicht aus den Schlagzeilen wegzudenken. Zuletzt gab das Payment-Unternehmen unter anderem bekannt, eine Ein-Klick-Lösung zu starten, dank der die Eingabe des Benutzernamens und des Passworts wegfällt. Neuerdings bindet zudem auch Notebooksbilliger.de Paydirekt als Zahlungsmittel ein. Dennoch hat eine Studie der Unternehmensberatung mm1 Anfang März ergeben, dass der Marktanteil von Paydirekt nach Nutzung zum Zeitpunkt der Erhebung bei lediglich zwei Prozent lag.