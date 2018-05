Bezahlung: PayPal und Google wollen zusammenarbeiten

PayPal und Google sind mit Blick auf den Payment-Sektor eigentlich Konkurrenten. Doch die Branchengrößen wollen sich zusammentun. Für die Kunden ist dies eine gute Nachricht, denn sie haben dadurch in Sachen Bezahlung künftig noch mehr Freiheiten.

Seit Wochen und Monaten blubbert die Gerüchteküche. Und glaubt man den Spekulationen, so wird der mobile Bezahldienst „Google Pay“ schon bald nach Deutschland kommen. Mit ihm werden die Kunden dann auch hierzulande die Möglichkeit haben, in stationären Geschäften mobil über Google zu bezahlen. Da passt es zeitlich ziemlich gut, dass PayPal angekündigt hat, mit Google zusammenarbeiten zu wollen.

„Im Laufe des Jahres wird es eine tiefe Integration von PayPal und Google Pay geben, die es erlaubt, überall dort mit PayPal zu zahlen, wo bisher nur Google Pay zum Einsatz kam“, berichtet der Google Watchblog mit Verweis auf eine offizielle Ankündigung durch PayPal. „PayPal wird dann, so wie andere Kreditkarten oder Debitkarten als Zahlungsmöglichkeit angeboten und kann somit auch in vielen Google-Produkten zum Einsatz kommen.“ Als praktische Beispiele werden unter anderem Zahlung im Google Store oder aber im Google Play Store genannt.

PayPal is excited to announce an extension of our strategic partnership with @GooglePay to deliver a more seamless payment experience across the Google ecosystem. https://t.co/Gessa5GCVR pic.twitter.com/sSyuE6ZAlQ