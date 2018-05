Deutsche Bank: Pläne für Digitalbank begraben

Mit einer eigenen Digitalbank wollte sich die Deutsche Bank gegen die aufstrebenden FinTechs durchsetzen. Nun wurde das Vorhaben allerdings wieder begraben, noch bevor man gestartet ist.

© The World in HDR / shutterstock.com

„Anders als im Oktober 2017 angekündigt, wird die Deutsche Privat- und Firmenkundenbank Ende 2018 nicht mit einer neuen Digitalbank an den Start gehen.“ – Mit diesen Worten hat die Deutsche Bank jetzt das Ende ihrer Pläne für eine eigene Digitalbank bekannt gegeben. Wie bei Spiegel Online zu lesen ist, wollte man mit dem Vorhaben vor allem eine junge und digitalaffine Zielgruppe ansprechen und dafür mit der Postbank zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt des nun gescheiterten Projektes sollte ein kostenfreies Konto stehen. Nun scheint es allerdings so, dass die Deutsche Bank gegen die harte Konkurrenz um Direktbanken wie der ING-DiBa oder dem Berliner Banking-StartUp N26 noch vor Beginn einer derartigen Plattform die weiße Fahne hisst.

Ausbau des Online-Marktplatzes mit externen Anbietern

Statt eines neuen kostenlosen Kontos will sich das Frankfurter Geldhaus wohl nun verstärkt den eigenen Online-Aktivitäten widmen. Bereits jetzt gibt es für Kunden auf dem Marktplatz Zinsmarkt verschiedene Angebote zu anderen Geldinstituten, die teilweise höhere Zinsen für Festgeld-Anlagen bieten. In Zukunft sollen diese Angebote für die Kunden der Deutschen Bank und der Postbank erweitert werden, „die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen“, wie es in einer Pressemeldung des Unternehmens heißt. Zu den konkreten Plänen will sich die Deutsche Bank allerdings erst im vierten Quartal dieses Jahres äußern.