Größter europäischer Fintech-IPO: Adyen finalisiert Börsengang

Adyen hat die Pläne für seinen Börsengang finalisiert und hat jetzt nicht nur das Datum bekannt gegeben, sondern auch eine Marktbewertung im Milliardenbereich aufgestellt.

© kenary820 / shutterstock.com

Es läuft bei Adyen: Der niederländische Payment-Anbieter konnte erst vor wenigen Monaten PayPal als bevorzugten Bezahldienst von Ebay ablösen, jetzt plant das Unternehmen auch schon seinen Börsengang – und der soll es in sich haben. Laut Reuters ist die Platzierung an der Euronext in Amsterdam für den 13. Juni geplant. Die Aktien sollen einen Wert von 220 bis 240 Euro haben und Adyen damit einen Marktwert von 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro beschaffen. Damit könnte der geplante Börsengang einer der größten eines FinTech-Unternehmens aus Europa sein.

Adyen auf der Überholspur

Nach Angaben von Reuters ist außerdem geplant, „dass die bisherigen Aktionäre Anteile von bis zu 14,2 Prozent an Adyen am Kapitalmarkt platzieren“ wie in der Meldung zu lesen ist. Der Schritt an die Börse wäre somit an die 947 Millionen Euro schwer. Der IPO soll dem Management von Adyen die „Freiheit“ verschaffen, den Konzern weiter wachsen zu lassen, erklärte Konzernchef Pieter van der Does.

Der niederländische Payment-Anbieter befindet sich aktuell auf einem Erfolgskurs. So erreichte man im vergangenen Jahr nicht nur erstmals die Umsatzmilliarde, auch namhafte Kunden wie Etsy, Facebook, Netflix und Spotify konnte Adyen gewinnen. Entscheiden für den Popularitätsanstieg der Niederländer war wohl auch Ebays Entscheidung, künftig Adyen als primären Payment-Partner zu präsentieren statt PayPal.