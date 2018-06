Erstellt am 15. Juni 2018

Paydirekt ab sofort bei Eventim verfügbar

Der Bezahldienst Paydirekt konnte mit dem Ticketanbieter Eventim jetzt ein neuen Partner dazu gewinnen. Inzwischen ist die Paymentlösung in über 8.900 Online-Shops integriert.

© Paydirekt

Ab sofort lässt sich im Online-Shop von Eventin auch mit Paydirekt bezahlen. Der Payment-Anbieter der deutschen Banken und Sparkassen ist jetzt eine Partnerschaft mit dem Ticketportal eingegangen. Im vergangenen Jahr wurden über 250 Millionen Tickets über Eventim vermarktet, darunter auch Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park oder Hurricane.

„CTS EVENTIM ist die unumstrittene Benchmark im deutschen Online-Ticketing, mit der wir nicht nur einen weiteren Marktführer für paydirekt gewonnen haben, sondern auch unser Angebot im Ticketing- und Festivalbereich noch einmal deutlich ausbauen“, kommentiert Niklas Bartelt, Geschäftsführer Paydirekt GmbH, die neue Kooperation. Für Eventim bedeutet die Zusammenarbeit mit Paydirekt eine „gleichermaßen innovative wie sichere Lösung, die das bestehende Angebot ideal ergänzt“, so Malte Blumenthal, Senior Vice President E-Commerce bei Eventim.

Zweifel an organischer Entwicklung von Paydirekt

Paydirekt ist 2014 mit dem Ziel an den Start gegangen, dem Payment-Anbieter PayPal Konkurrenz zu machen. Mit aktuell rund 1,9 Millionen registrierten Kunden ist man von den 237 Millionen PayPal-Accounts aber noch ein ganzes Stück vom Konkurrenten entfernt. Zwar konnte in der Vergangenheit immer mal wieder ein großer neuer Partner vorgestellt werden, wie zuletzt Notebooksbilliger im April dieses Jahres. Allerdings wurde schnell das Gerücht laut, dass sich diese Zusammenarbeit nicht organisch ergeben hat, sondern eine finanzielle Basis haben soll. Damals hatte das Handelsblatt davon geschrieben, Paydirekt haben einen „sechs- bis siebenstelligen Betrag“ an Notebooksbilliger gezahlt, um die Entscheidung zur Einbindung des Payment-Anbieters „zu befördern“.