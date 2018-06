Erstellt am 19. Juni 2018

Allianz könnte mobilen Bezahldienst in Deutschland starten

Steigt die Allianz hierzulande mit einem hauseigenen, mobilen Bezahldienst in den Markt ein? Schon möglich. Denn im Ausland testet der Versicherer gerade ein entsprechendes Angebot, das auch für den deutschen Markt attraktiv sein könnte.

© Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

Die Allianz wappnet sich für einen Eintritt in den Payment-Markt und rückt dabei einen hauseigenen mobilen Bezahldienst in den Fokus. Und die Pläne scheinen schon recht konkret zu sein: Wie das Manager Magazin mit Verweis auf das Handelsblatt schreibt, erprobt der Versicherer auf dem italienischen Markt aktuell ein entsprechendes Angebot.

Allianz-App setzt auf sicheres Bezahlen und Treueprogramm

Grundlage für den mobilen Bezahldienst in eine kostenlose App, die die Allianz in Zusammenarbeit mit dem Kreditkarteninstitut Visa und dem Payment-Spezialisten Wirecard entwickelt hat. Mithilfe der App können Kunden ihre Einkäufe kontaktlos mit ihrem Smartphone bezahlen. Diese Zahlungen sind dabei versichert und erlauben es den Käufern zudem, an einem Treueprogramm teilzunehmen.

Die sogenannte Prime-App der Allianz soll zudem auf einer integrierten Sicherheitstechnologie fußen, die den Kunden das Zahlen ermöglicht, auch ohne dass sie sensiblen Kontodaten offenlegen müssen.

Bezahlservice der Allianz: Deutschland-Pläne noch in der Schwebe

Entsprechende Pläne für einen hauseigenen Bezahldienst hat auch der Allianz-Vorstandschef, Klaus-Peter Röhler, bestätigt: „Wir untersuchen gerade, ob wir mit Allianz Prime in Deutschland an den Start gehen sollen“, wird er zitiert. Ob tatsächlich ein Start am hiesigen Markt bevorsteht, ist zwar noch nicht endgültig entschieden, „aber es ist ein sehr innovativer Bezahlservice, der attraktiv für den deutschen Markt sein kann“, kommentierte Röhler weiter.

Mit einem Stamm von 20 Millionen Versicherungskunden in Deutschland hat das Unternehmen zumindest theoretisch schon eine gute Ausgangslage, um den neuen Service hierzulande herauszubringen. Zudem könnte die Allianz ihrer Digitalisierungsstrategie Rückenwind verleihen und sich entsprechend modern präsentieren.

Auch für die internen Strukturen der Allianz wäre ein solcher Dienst hilfreich, denn wie das Manager Magazin weiter schreibt, könnte der Versicherer mit den gewonnenen Daten über die Kunden auch passgenauere Versicherungsangebote vorschlagen.