Erstellt am 25. Juli 2018

Ebay unterstützt Händler mit Krediten bis zu 100.000 Dollar

Mithilfe eines neuen Kreditprogramms unterstützt Ebay künftig seine Händler. Der Marktplatz will Kapital in Höhe von 500 bis 100.000 US-Dollar vergeben und damit das Wachstum der Unternehmen fördern.

© Watchara Ritjan / shutterstock.com

Kleine Online-Händler mit Wachstumsambitionen haben es oft schwer, die benötigten finanziellen Mittel zu bekommen. Wegen des erhöhten Risikos sind Geldgeber mit einer Finanzierung eher zurückhaltend. Diesen Händlern will Ebay jetzt eine Chance geben und hat ein neues Kreditprogramm ins Leben gerufen. Wie Venture Beat schreibt, wurden die Pläne dazu auf der aktuellen Ebay-Konferenz Ebay Open in Las Vegas bekannt gegeben. Partner an Ebays Seite wird das Kreditvergabeunternehmen Square Capital sein, welches 2014 vom Payment-Anbieter Square gegründet wurde.

Geeignete Händler erhalten Einladung per E-Mail

Das Kreditprogramm stellt Kapital in Höhe von 500 bis 100.000 Dollar für US-amerikanische Firmen zur Verfügung und kann für alles verwendet werden, was das Wachstum des Unternehmens vorantreibt. Darunter fallen laut Venture Beat die Aufstockung des Inventars oder auch Marketingmaßnahmen. Nicht alle Ebay-Händler sind für einen solchen Kredit geeignet, aber die es sind, werden vom Marktplatz per E-Mail benachrichtigt und erhalten eine Einladung, sich für das Darlehen zu bewerben.

Neben Ebay haben in der Vergangenheit bereits Amazon und PayPal ein ähnliches Kreditprogramm gestartet, um in kleine und aussichtsreiche Geschäfte zu investieren.