Erstellt am 31. Juli 2018

PayPal hebt seine Händlergebühren an

Mit dem 31. August 2018 ändern sich bei PayPal die Richtlinien. Die wichtigste Anpassung für Händler: Die Transaktionsgebühren werden deutlich angehoben.

© Tero Vesalainen / shutterstock.com

Erst vor wenigen Tagen hat PayPal seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2018 präsentiert. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden. Trotz der positiven Entwicklung hat der Payment-Anbieter jetzt angekündigt, seine „Gebühren für den Empfang inländischer geschäftlicher Zahlungen“ erhöhen zu wollen. Besonders kleinere Händler werden die Änderungen zu spüren bekommen.

Höhere Transaktionsgebühren zum 31. August

Wie PayPal schreibt, treten die Änderungen zum 31. August 2018 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen besonders kleine und mittelständische Händler tiefer in die Taschen greifen. So werden bei einem monatlichen Zahlungsvolumen unterhalb von 2.000 Euro pro Transaktion künftig 2,49 Prozent fällig und nicht mehr 1,9 Prozent. Ein Zahlungsvolumen von 2.000,01 bis 5.000 Euro schlägt künftig mit 2,19 Prozent ins Gewicht.

Hier gibt es die gesamte Gebührentabelle:

© Screenshot PayPal



Eine weitere Änderung kommt speziell den Endkunden zugute, da die Händler künftig nicht mehr berechtigt sind, „ein Entgelt für die Nutzung der PayPal-Services als Zahlungsmethode ('Surcharging') zu erheben.“ Dies schließt sämtliche Service- und Zusatzgebühren ein.