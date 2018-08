Erstellt am 02. August 2018

Mobiles Bezahlen: „Serverauslastung“ schließt Berliner Sparkassen-Kunden aus

Kunden der Berliner Sparkassen können den Mobile-Payment-Dienst Mobiles Bezahlen aktuell nicht nutzen – Grund dafür sind offenbar technische Probleme.

© Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Zu Beginn der Woche starteten die deutschen Sparkassen mit „Mobiles Bezahlen“ ihr eigenes Mobile-Payment-Angebot. Zu Beginn sind etwa 300 Sparkassen dabei, darunter eigentlich auch die Berliner Sparkasse, die mit 1,3 Millionen Konten für Privatkunden eines der größten Institute der Gruppe ist. „Eigentlich“, weil Berliner aktuell außen vor bleiben. Die Kunden können ihre Girocard aktuell nicht für den Dienst aktivieren, weil es „aufgrund hoher Serverauslastungen zu Störungen bei der Anmeldung kommt“, so das Institut via Twitter.

Wir bedauern, dass es aktuell bei Kunden der Berliner Sparkasse aufgrund hoher Serverauslastungen zu Störungen bei der Anmeldung kommt. An der Behebung wird mit Nachdruck gearbeitet. Wie lange das noch dauern wird, können wir leider nicht sagen. — Berliner Sparkasse (@BerlinerSpk) 31. Juli 2018

An der Behebung wird gearbeitet

Gegenüber Heise sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass man mit Nachdruck an der Behebung des Problems arbeite, einen Zeitrahmen nennt man aber nicht. Kunden in Berlin, die ihre Karte aktivieren wollen, erhalten die Meldung: „Der Service steht aktuell nicht zur Verfügung.“ Darüber hinaus können Berliner Kunden, sofern es funktioniert, derzeit nur ihre Girocard in der App aktivieren, Kreditkarten jedoch noch nicht. „Die Einbindung unserer Sparkassen-Kreditkarten wird derzeit vorbereitet. Der Starttermin steht noch nicht fest“, zitiert Heise das Unternehmen.

Die Möglichkeit, die Girocard als Zahlungsmittel zu aktivieren, ist ein Alleinstellungsmerkmal der Sparkassen-App. Dabei wird das Geld direkt vom Girokonto des Kunden abgebucht. Bei vergleichbaren Diensten wie Google Pay oder Apple Pay funktioniert dies ausschließlich mit der Kreditkarte. Bis Jahresende will die Sparkasse Mobiles Bezahlen für fast alle der aktuell etwa 390 Sparkassen in Deutschland verfügbar machen.