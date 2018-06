Otto Gourmet bietet Kauf auf Rechnung

Der Online-Versand für Fleisch-Spezialitäten Otto Gourmet hat eine Kooperation mit Solvendi geschlossen und bietet ab sofort den Kauf auf Rechnung an.

© Nitr / Shutterstock.com

Der „E-Fleischer“ Otto Gourmet bietet künftig auch den Kauf auf Rechnung als Bezahlmethode an. Dafür hat der Online-Händler eine Kooperation mit der Solvendi GmbH geschlossen. Der Osnabrücker Payment-Anbieter übernimmt die Echtzeit-Bonitätsprüfung der Käufer im Online-Shop und trägt das Ausfallrisiko jeder geprüften Bestellung zu 100 Prozent. „Wir freuen uns, dass wir mit der Gebrüder Otto Gourmet GmbH einen Marktführer aus dem hochinteressanten Food-Sektor von unserer Expertise überzeugen konnten“, so Jens Kühle, Geschäftsführer der Solvendi GmbH.

Kauf auf Rechnung bei Kunden beliebt

Der Kauf auf Rechnung ist nach wie vor die populärste Zahlart im deutschen E-Commerce, daher ist deren Integration enorm wichtig, wie auch Stephan Otto, Geschäftsführer von Otto Gourmet weiß: „Wir wollen unseren Kunden ein ganzheitliches und schlüssiges Markenerlebnis bieten und ihm im Checkout-Prozess ein irritierendes Plattform-Ping-Pong ersparen. Dieser Anspruch deckt sich mit der Philosophie von Solvendi, Payment, Risiko- und Forderungsmanagement im Hintergrund aus einer Hand anzubieten.“

Der neue Auftraggeber festige die Position von Solvendi im expandierenden Online-Lebensmittelhandel und unterstreiche die eigene Wachstumsstrategie. Der noch geringe Anteil des Online-Handels am deutschen Lebensmittelmarkt wird in den kommenden Jahren stark wachsen. „An dieser Entwicklung wollen wir gemeinsam mit Otto Gourmet und der gesamten Branche partizipieren“, so Kühle. Jährlich werden in Deutschland etwa 200 Milliarden Euro für Lebensmittel ausgegeben.

Otto Gourmet ist bereits seit 2005 auf dem Markt und zählt über 30.000 Privatkunden. Rewe versuchte vor einigen Jahren, mit „Beef by Rewe“ auf dem Markt für Gourmetfleisch aktiv zu werden, musste aber aufgrund der Konkurrenz die Segel wieder streichen.