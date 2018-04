Abmahnmonitor: SPAM-Werbung, Bilderklau, Sandhage

Auch die vergangen Osterfeiertage und die Schulferien in vielen Bundesländern haben die Abmahner nicht gestoppt, munter weiter abzumahnen. Die Zusendung von unerlaubter E-Mail-Werbung – die im Online-Handel an der Tagesordnung ist - sowie Abmahnungen wegen Bilderklaus waren zwei der drei wichtigsten Themen.

© MR Gao / Shutterstock.com

Wer? Sebastian Vlaming (über die Kanzlei Frank Barenkamp)

Wie viel? 281,30

Betroffene? Händler, die unerlaubte E-Mail-Werbung versenden

Was? Zusendung von SPAM-Werbung

Dass E-Mail-Werbung nur an diejenigen Empfänger versendet werden darf, die vorher zugestimmt haben, ist rechtlich fast schon eine Selbstverständlichkeit. Umso überraschender ist es, dass die Praxis genau das Gegenteil zeigt. Wer online unterwegs ist, hinterlässt eine Datenspur, die auch zu unerwünschter E-Mail-Werbung führt. Egal, ob Ankauf von Datenbanken oder ein unkontrolliert handelndes Shopsystem: wer werbliche Mails versendet, muss dafür grundsätzlich eine Einwilligung haben. Empfänger, die sich belästigt fühlen, können und werden sich tatsächlich wehren, wie die Abmahnung zeigt. Händlern sei auch mit Hinblick auf die DSGVO und die drohenden Bußgelder daher dringend geraten, dieses Marketing-Instrument noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken.

Wer? Lizenzinhaber oder Urheber

Wie viel? Beträge meist im vierstelligen Bereich (Rechtsanwaltskosten und möglicher Schadensersatz)

Betroffene? Alle Online-Händler

Was? Urheberrechtsverstöße

Aus gegebenen Anlass weisen wir in diesem Abmahnmonitor auf die Häufigkeit der Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen hin, die wir in den letzten Wochen bemerkt haben. Auch wenn die Produktfotos noch so allgemein wirken, beispielsweise nur das Produkt vor einem weißen Hintergrund darstellen, sind sie urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Einwilligung des Fotografen oder Rechteinhabers nicht genutzt werden. Gleiches gilt für Beschreibungen und Texte in Online-Shops. Spätestens die drohenden Kosten, die sich auf mehrere Tausend Euro belaufen können, sollten Abschreckung genug sein, keine fremden Texte und Fotos zu verwenden, wenn hierfür keine Zustimmung vorliegt.

Wer? Wetega UG (über die Kanzlei Gereon Sandhage)

Wie viel? 281,30 Euro

Betroffene? Händler von Gemischtwaren (Uhren, Elektroartikel, Spirituosen)

Was? Fehlender oder nicht anklickbarer OS-Link

Regelmäßige Leser unserer Abmahnmonitore werden auch Rechtsanwalt Sandhage und seine Abmahner kennen. Hier ist es zwar etwas ruhiger geworden. Nichtsdestotrotz kommen immer noch Abmahnungen der Wetega UG, versendet über Rechtsanwalt Sandhage, in unseren virtuellen Briefkasten geflattert. Immer wieder liegen uns Abmahnungen der Wetega UG vor. Aufgrund des breiten Sortiments kann die Abmahnerin nun über die Kanzlei Sandhage eine große Palette an Konkurrenten wegen des gänzlich fehlenden oder nicht anklickbaren OS-Links abmahnen. Die Gefahr einer Abmahnung, die aus dieser Richtung droht, ist deshalb keinesfalls gebannt.