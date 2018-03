Erstellt am 01. März 2018

Bestellung auf Knopfdruck: Amazon Dash Button ist rechtswidrig

Der Dash Button ist rechtswidrig, urteilt das Landgericht München I und könnte der Button-Bestellung damit einen Riegel vorschieben. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

© 360b / Shutterstock.com

War’s das mit dem Dash Button? Schon im September 2016 zog die Verbraucherzentrale wegen des Dash-Buttons gegen Amazon vor Gericht und hat nun Recht bekommen. Das Landgericht München I hat den Dash Button für rechtswidrig erklärt (Aktenzeichen Az. 12 O 730/17), meldet Computerbase. Im Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, erklärt das Gericht, dass der Kunde nicht hinreichend über bestellte Ware und Konditionen aufgeklärt werde. Zudem fehle die Belehrung über den Widerruf und die Widerrufsfrist. Amazon behalte sich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen etwa vor, einen anderen Preis als ursprünglich angegeben vom Kunden zu verlangen.

„Amazon Dash Replenishment Nutzungsbedingungen“

Vor allem kritisiert das Landgericht, dass dem Kunden all diese Informationen vor dem Kauf angezeigt werden müssten. Wird per Dash-Button bestellt, erhält man die Informationen aber erst danach in der Bestellübersicht des eigenen Amazon-Kontos. Auch die „Amazon Dash Replenishment Nutzungsbedingungen“ (hier nachlesbar) erklärte das Landgericht für unzulässig. Seit 2012 ist es zudem Pflicht, den Kunden darauf hinzuweisen, dass er zahlungspflichtig bestellt. Dies ist beim Dash Button nicht der Fall.

Zur genauen Urteilsbegründung gibt es bis zur offiziellen Veröffentlichung des Urteils keine Angaben. Unklar ist auch, ob Amazon gegen das Urteil in die nächsthöhere Instanz geht. Auszuschließen ist das nicht, denn nach wie vor baut Amazon auf die Bestellknöpfe. Erst im Oktober 2017 wurden neue ins Portfolio aufgenommen.