Rückblick: Die wichtigsten Urteile und Gesetze im Mai 2018

Die Temperaturen in der vergangenen Zeit waren für viele bestimmt so anstrengend wie die Umsetzung der DSGVO zum 25. Mai. Doch all das hielt die Gerichte auch diesen Monat nicht davon ab, spannende und lesenswerte Urteile zu erlassen. Wer bisher lieber in seiner Freizeit die Sonne genießen wollte, kann jetzt noch einmal alles nachlesen.