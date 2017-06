Versandkosten bei Ebay rechtssicher angeben

Sich nur an deutsche Kunden richten? Viele Händler wollen das komplette Potenzial ausschöpfen und der immer weiter fortschreitenden Globalisierung gerecht werden. Doch der grenzüberschreitende Handel, sei es nur innerhalb der EU oder gar weltweit, funktioniert noch nicht völlig ungehindert. Eine Pflicht, die Händler beim internationalen Versand haben, ist die Versandkostenangabe, die auch bei Ebay nicht vergessen werden darf.

© Lisa Schmidt | Händlerbund

Pflicht zur Versandkostenangabe

Online-Händler müssen in ihren Shops angeben, ob sie den Kunden bei einer Lieferung Fracht-, Liefer- oder Versandkosten berechnen. Fallen solche Kosten an, muss also deren Höhe angegeben werden, soweit sie vernünftigerweise im Voraus berechnet werden kann.

Für den Online-Handel hat die Rechtsprechung bereits statuiert, dass zumindest die Versandkosten für Länder in der EU festgelegt werden müssen, weil deren Höhe problemlos berechnet bzw. bei den Transportunternehmen erfragt werden kann. Rechtsprechung für das nicht-europäische Ausland (bzw. für Speditionsware) gibt es jedoch noch nicht.

Unser Tipp: Gehen Sie auf Nummer sicher und geben die Versandkosten für alle Lieferländer an, in die Sie versenden. Dies nicht nur, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Vielmehr soll der Kunde am anderen Ende der Welt auch zu einer Bestellung animiert und nicht auf umständliche Nachfragen verwiesen werden.

Hinweise wie z.B.: „Für den Versand ins Ausland fragen Sie die Versandkosten beim Verkäufer an.“, „Versandkosten ins Ausland auf Anfrage.“ oder „Nehmen Sie wegen Versandkosten und -arten für Versand nach Europa Kontakt zum Verkäufer auf.“ sind entweder generell unzulässig oder aufgrund der unklaren Rechtslage für Nicht-EU-Länder nicht empfehlenswert.

Ebay Versandkostentabelle ausfüllen

Zur Angabe der Versandkosten bei Ebay müssen Sie zwingend die von Ebay bereitgestellten Versandkostentabellen in Ihrem Verkäuferkonto ausfüllen, die der Kunde schließlich unter dem Reiter „Versand und Zahlungsmethoden“ einsehen kann:

Versandkosten können entweder über die Rahmenbedingungen bzw. Einstellungen (z.B. über diesen Pfad: Mein eBay > eBay-Konto > Einstellungen > Verkäufereinstellungen > Versandeinstellungen) oder artikelbezogen hinterlegt werden.

Online-Händler sollten auch daran denken, dass die Versandkostentabelle vollständig für jedes Lieferland ausgefüllt ist und keine Widersprüche enthält. Länder bzw. Kontinente, die nicht beliefert werden, können über die sogenannte „Ausschlussliste“ ausgeschlossen werden.

Widersprüche vermeiden

Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass widersprüchliche Angaben gemacht werden. In diesem Beispiel gibt der Händler an, in die Länder der EU zu liefern, schließt die meisten Länder der EU jedoch im Anschluss wieder aus, was für den Kunden irreführend ist.

Wiederholungen der Versandkosten (insbesondere in Templates) sind ebenfalls zu vermeiden. Sie sind zwar rechtlich nicht verboten, können aber zu Widersprüchen führen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt:

Stimmen die Angaben nicht mit den in der Ebay-Versandkostentabelle hinterlegten Daten überein, besteht die Gefahr der Irreführung der Verbraucher. Der Kunde weiß nicht, welche Versandkosten tatsächlich gelten und der Konkurrent könnte den Widerspruch abmahnen.

Zahlungsarten pflegen

In diesem Zuge: Auch die Zahlungsarten sollten stimmig sein. Erzeugen Sie keine Widersprüche zu Templates, in den abweichende Zahlungsarten angegeben werden. Bieten Sie den Rechnungskauf bei Ebay an, sollte hierüber in den Rechtstexten informiert werden.