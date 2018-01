Erstellt am 12. Januar 2018

Klagen gegen Amazon: Autovervollständigung und Produktsuche in der Kritik

Es scheint, als würden sich immer weniger Unternehmen von Amazons Macht einschüchtern lassen – ganz im Gegenteil. Schon wieder wagen zwei Anbieter, den juristischen Weg gegen den US-Konzern einzuschlagen. In Kürze muss sich der Bundesgerichtshof hierzulande mit zwei Klagen gegen Amazon beschäftigen. Sie könnten Signalwirkung haben.

Das Gesundheitsunternehmen Gofit und der Taschenhersteller Ortlieb – zwei Unternehmen, die selbst nicht auf dem Amazon Marketplace tätig sind, jedoch juristisch gegen Amazon vorgehen werden. Nach Informationen von t3n starten am 15. Februar 2018 vor dem Bundesgerichtshof entsprechende Verhandlungen, die sich mit zwei Klagen gegen den US-Riesen befassen.

Produktsuche: Ortlieb rügt Auflistung von Konkurrenzprodukten

Im Fall von Ortlieb geht es darum, dass Amazon bei der Anzeige von Suchergebnissen nicht passgenau genug agieren soll. Anders ausgedrückt: Sucht ein Kunde auf Amazon nach einer Ortlieb-Tasche und gibt den Namen des Herstellers in die Suchleiste ein, so sollen nicht nur Produkte von Ortlieb angezeigt werden (die von exklusiven Partnern vertrieben werden), sondern eben auch Produkte anderer Hersteller und somit Konkurrenten. Und genau gegen dieses Prozedere will der Hersteller vorgehen.

Bereits vor dem Oberlandesgericht München hatte Ortlieb aufgrund verletzter Marken- und Wettbewerbsrechte gegen Amazon geklagt – und Recht bekommen.

Amazon: Gofit beklagt die Autovervollständigung

Beim steiermärkischen Unternehmen Gofit, das sich auf die Bereiche Fitness, Therapie, Wellness und Gesundheit spezialisiert hat, geht es nicht um die Produktsuche, sondern vielmehr um die Autovervollständigung, die von Markenherstellern und Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert wurde. Gofit möchte vor dem Bundesgerichtshof dagegen vorgehen, dass Amazon den Namen der Marke in der Suche bzw. durch die Autovervollständigung einsetzt.

„Werden im Moment die Suchbegriffe ‚gotFit‘, ‚gofit‘, ‚gof‘ oder ‚gofi‘ in die Suchmaske eingegeben, dann wird im nächsten Schritt eine Ergebnisseite mit Konkurrenzprodukten zu der Fußreflexzonenmassagematte von Gofit angezeigt“, schreibt t3n weiter. Gofit sieht in diesem Vorgehen seine eigenen Markenrechte verletzt. Und nicht nur das: Auch eine „wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung des Verbrauchers“ sei hier gegeben.

Hinzu kommt, dass das Unternehmen Gofit gar nicht auf Amazon aktiv ist und (anders als bei Ortlieb) auch keine autorisierten Händler oder Partner hat, die Produkte über den Amazon Marktplatz verkaufen dürfen.

Es ist davon auszugehen, dass die Urteile, die der Bundesgerichtshof fällt, mit Blick auf das Markenrecht und die Verwendung von Markennamen in Online-Shops und auf Marktplätzen weitreichende Konsequenzen auf die gesamte Branche haben wird – oder zumindest haben könnte.