Wir wurden gefragt: Was zählt, damit ein fristgemäßer Versand bei Ebay vorliegt?

Das Lieferdatum im Online-Handel ist eine gesetzliche Pflicht für jeden Händler. Dies gilt natürlich auch für Marktplätze wie Ebay. Neben möglichem Ärger mit dem Kunden setzt Ebay anhand von fristgemäßem Versand objektive Kriterien für die Berechnung des Servicestatus des Händlers an. Nun haben uns Fragen zu dem fristgemäßem Versand bei Ebay erreicht.

© cybrain/shutterstock.com

Lieferfrist ist gesetzliche Pflicht

Jeder Händler ist gesetzlich verpflichtet, eine Lieferfrist anzugeben. Diese Informationspflicht ergibt sich aus Artikel 246 a § 1 Absatz 1 Nr. 7 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (kurz: EGBGB). In der Darstellung reicht es hierzu jedoch auch aus, “ca. 2-4 Tage” zu schreiben. Auch bei Nutzung der Plattform Ebay gilt hierzu nichts anderes. In der derzeitigen Ansicht wird dem Kunden auch gleich der entsprechende Kalendertag angegeben, der sich durch die Angaben des Händlers ergibt. An diesem Tag muss die Ware bei dem Kunden ankommen, um nicht in den sog. Lieferverzug zu kommen. Bei der Berechnung wird auch die angegebene Bearbeitungszeit jedes Händlers berücksichtigt. Doch hat diese nicht nur Einfluss darauf, ob Händler Ware in der versprochenen Lieferzeit zum Kunden transportieren lassen. Sie dient auch als Kriterium für die Bewertung des Händlers durch Ebay.

Berechnung des Servicestatus

Die Plattform Ebay nutzt die Quote des fristgemäßen Versandes auch als objektives Kriterium für die Berechnung des Servicestatus. Dabei sind verschiedene Kriterien wichtig, wie:

Sendungsnummer: Der Händler lädt innerhalb seiner Bearbeitungszeit eine gültige Sendungsnummer hoch.

Versandstatus: Hierbei ist entscheidend, dass der Artikel zum erwarteten Lieferdatum zugestellt wird.

Kundenbestätigung: Der Kunde hat die fristgemäße Lieferung bestätigt.

Ob die Ware nun nach den Kriterien von Ebay fristgemäß versandt wurde, wird anhand mindestens eines dieser Kriterien bewertet. So ergeben sich verschiedene Varianten, ob ein fristgerechter Versand erfolgt ist oder nicht. Zum Beispiel reicht es für die Einhaltung der Frist aus, wenn der Artikel fristgemäß in der Bearbeitungszeit verschickt wurde, aber nicht als fristgemäß durch den Käufer bestätigt wird.

Die verschiedenen Varianten hat Ebay in einer Tabelle für Händler zusammengefasst, sodass sich schnell erkennen lässt, ob man selbst fristgerecht gehandelt hat oder nicht. Diese Tabelle war zunächst noch versteckt, wurde aber nun durch die Plattform selbst gut sichtbar angeordnet. Details zu der eigenen Versandleistungen kann man sich im Verkäufer-Cockpit anschauen.

Auswirkungen

Händler mit guten Quoten sollen demnach unterstützt werden, damit ihr Geschäft weltweit wachsen kann. Doch gegenüber dem Kunden wird auch eine gute Quote nicht viel nutzen, denn dieser verlässt sich auch einfach darauf, dass seine Ware in der angegeben Zeit bei ihm eintrifft. Daher ist trotz aller Quoten, die Ebay selbst berechnet, wichtig, passende und realistische Versandzeiten anzugeben. Nur so kann am Ende für beide Parteien ein schöner Einkauf entstehen.