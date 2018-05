Altersdiskriminierung: Unternehmen sollen über Facebook gezielt Jobsuchende geblockt haben

Gegen Facebook wurde jetzt Klage eingereicht: Das soziale Netzwerk soll gezielt ältere User geblockt haben, bestimmte Stellenanzeigen zu sehen. Ikea und Amazon sollen dafür den Altersfilter von Facebook genutzt haben.

© Andrey_Popov / shutterstock.com

Ab einem bestimmten Alter einen neuen Job zu finden, stellt sich oft als sehr schwierig heraus. Viele Firmen bevorzugen junge Bewerber, um eine Stelle zu besetzen. Den Vorwurf, ganz gezielt ältere Jobsuchende sogar benachteiligt zu haben, muss sich jetzt Facebook gefallen lassen. Das soziale Netzwerk steht im Mittelpunkt einer Klage, bei der es um Altersdiskriminierung geht. Firmen wie Amazon und Ikea sollen die Filterfunktionen bei Facebook so ausgenutzt haben, dass ihre Stellenanzeigen nur Nutzern bis zu einem bestimmten Alter angezeigt wurden. Die Kommunikationsgewerkschaft Communications Workers of America hat deswegen jetzt eine Klage eingereicht.

Ein Dutzend Unternehmen von den Vorwürfen betroffen

Neben Ikea und Amazon sollen insgesamt ein Dutzend Unternehmen die Filterfunktion bei Facebook ausgenutzt haben, um die Anzeige für Nutzer ab einem bestimmten Alter zu blocken. Darunter soll neben Enterprise Rent-A-Car und T-Mobile auch das soziale Netzwerk selbst zählen, was die Alters-Einstellungen in seinen Anzeigen nutze, um passende Mitarbeiter zu werben.

Facebook will von den Behauptungen einer Diskriminierung allerdings nichts wissen. In einem Statement auf dem Portal Sydney Morning Herald betont Rob Goldman, Vizepräsident für Werbung, dass man die Vorwürfe komplett zurückweise und die „Anzeigen nicht diskriminierend“ seien. Zusätzlich unterstütze man andere Firmen, indem man die jeweiligen Werbetreibenden hinsichtlich deren rechtlichen Verantwortungen hin schult. Außerdem betont er, ein Altersfilter bei Stellenanzeigen kann, wenn er verantwortungsvoll genutzt wird, Firmen bei der Mitarbeitersuche helfen und Menschen allen Alters dabei, einen Job zu finden. Dies sei eine „gängige Methode in der Industrie“, so Goldman.

Nun hat sich auch der US-Senat eingeschaltet und verlangt von Facebook, eine genaue Auflistung aller Jobs, die in den letzten fünf Jahren über Facebook-Anzeigen auf dem Portal erschienen sind und einen Altersfilter hatten, vorzulegen und genau darzulegen, welche Kriterien genutzt wurden.