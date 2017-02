Erstellt am 06. Februar 2017

Shop-StartUp: YouPorn-Gründer investiert in Shop.co

Das Düsseldorfer Shop-StartUp Shop.co hat mehrere Millionen Euro Kapital von verschiedenen Investoren eingesammelt. Unter ihnen befindet sich auch YouPorn-Gründer Fabian Thylmann.

© Paisit Teeraphatsakool via Shutterstock.com

Erfolgreiche Finanzierungsrunde für das Düsseldorfer StartUp Shop.co: Das Jungunternehmen hat 6,25 Millionen Euro von Investoren erhalten. Wie Gründerszene berichtet, pumpten unter anderem YouPorn-Gründer Fabian Thylmann und MeinFernbus-Gründer Panya Putsathit Geld in das Unternehmen. Zu den weiteren Geldgebern gehören das deutsche Family Office TriPos, fünf Partner der Boston Consulting Group und das Business-Angel-Netzwerk Rotonda, sowie die Sparkasse und die NRW.Bank.

Die Finanzierungsrunde sei nach Ansicht von Deutsche Startups „ein weiteres Signal, wie sehr Shop.co gerade durchstartet“. Zudem liege die Bewertung des Unternehmens bei 25 Millionen Euro.

Shop.co ermöglicht Einkaufen ohne Registrierung

Shop.co bietet ein smartes Browser-Plugin für das Online-Shopping an, mit dem Kunden möglichst einfach im Netz einkaufen können sollen. Durch einen Klick auf den Einkaufswagen wird das jeweilige Produkt sofort bestellt, ohne dass der Kunde sich erst noch im jeweiligen Online-Shop registrieren muss. Das ist ein zweischneidiges Schwert: Wenn ein Kunde ohne Registrierung im Online-Shop einkaufen kann, ist die Schwelle zur Kaufentscheidung niedriger.

Für die Händler kann das also höhere Umsätze bedeuten – sie verlieren aber die Kontrolle darüber, welche Daten sie von den Kunden erfassen können. Damit wird mindestens das Marketing erschwert, da man seine Kundengruppe kaum kennt.

Frühe Expansion in die USA

„Mit universellen Einkaufswagen wurde früher schon experimentiert, aber niemand war in der Lage, das zu liefern, was die Konsumenten wirklich suchen – einen Einkaufswagen, der tatsächlich mit jedem einzelnen Shop und jedem einzelnen Produkt funktioniert. Unsere Technologie macht das möglich“, zitiert Deutsche StartUps Kimberly Cabot, Chief Product Officer bei Shop.co.

Mit dem nun eingesammelten Geld will Shop.co sein Produkt weiterentwickeln. Das Unternehmen wurde im Herbst 2014 in Düsseldorf gegründet und ist bereits im Februar 2015 in die USA expandiert. Insgesamt arbeiten 30 Mitarbeiter bei dem Jungunternehmen.