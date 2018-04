#DHDL: Rekord-Deal war wohl nur ein PR-Gag

War der DHDL-Mega-Deal mit „Too Good To Go“ nur ein großer Schwindel? Aussagen von Carsten Maschmeyer legen nun nahe, dass die Gründer nie an einem Investment interessiert waren.

„Too Good To Go“ schrieb im vergangenen Jahr Geschichte in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Es war erst das zweite Mal, dass sich alle fünf Löwen an einem Investment beteiligten (das schaffte zuvor nur „eBall“) und knackte erstmals die Millionen-Marke. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der Deal platzte. Die damalige Begründung von Sprecherin Teresa Rath bei T-Online lautete: „Durch das schnelle Wachstum von ‚Too Good To Go‘ über die letzten neun Monate waren schlussendlich die Konditionen für einen Deal für keine Seite mehr so richtig ideal.“ Doch das entspricht scheinbar nicht ganz der Wahrheit.

„Sie wollten nur im TV ausgestrahlt werden“

Die fünf Gründer aus Dänemark, die mit ihrer App gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen wollen, sollen nie Interesse an einem Deal gehabt haben. Das legen entsprechende Aussagen von Investor Carsten Maschmeyer gegenüber T-Online nahe. „Alle fünf Löwen waren interessiert, boten jeweils zwei Prozent für eine Million Euro“, so Maschmeyer. „Später haben die Gründer gesagt, sie wollen eigentlich gar kein Investment, sie wollen nur im TV ausgestrahlt werden.“ Mit 3,13 Millionen Zuschauern wurde die Sendung die zweiterfolgreichste der Staffel.

Auf „Too Good To Go“ ist Geschäftsmann Maschmeyer nicht mehr gut zu sprechen: „Dabei haben die Jungs von ‚Too Good To Go‘ den Deal platzen lassen. Ich habe noch nie einen Deal platzen lassen. Für mich ist ein Handschlag eine echte Zusage.“ Ob seine Aussage tatsächlich stimmt oder ob schlicht noch schlechte Stimmung zwischen ihm und dem StartUp herrscht, bleibt abzuwarten. Die Dänen haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Eine entsprechende Anfrage von OnlinehändlerNews läuft.