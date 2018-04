Mode in großen Größen: Wundercurves bekommt Millionensumme

Das Jungunternehmen Wundercurves scheint mit seinem Geschäftsmodell einiges richtig zu machen. Bereits zum zweiten Mal hat der Fashion-Anbieter für große Größen eine Finanzierungsrunde abschließen können.

© Boas73 – shutterstock.com

Läuft beim Leipziger Modeanbieter Wundercurves: Das Mutterunternehmen des Online-Unternehmens, Relax Commerce GmbH, konnte nämlich im Rahmen einer zweiten Finanzierungsrunde Investoren vom eigenen Geschäftskonzept überzeugen. Das hat nun zur Folge, dass die Macher von Wundercurves ein finanzielles Polster in siebenstelliger Höhe ergattern konnten.

Wundercurves will aufrüsten

Genaue Details über die Millionensumme sind nicht bekannt. Dafür weiß man zumindest, wer die Investoren sind: Investiert haben verschiedene private Geldgeber der Cunnicola Business Angels Invest GmbH sowie der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS), wie bei Startups Mitteldeutschland zu lesen ist.

Und auch die kommenden Ziele im Hause Wundercurves stehen bereits fest: „So soll die modulare Plattform als Whitelabel-Lösung angeboten werden. Bereits online verfügbar ist der Prototyp Cunnicola, eine vertikale Suchmaschine mit Produkten aus dem Premiumsegment“, heißt es weiter.

Wundercurves ist im stark umkämpften Modesektor aktiv, hat sich hier jedoch eine Nische gesucht und sich auf solche Kundinnen spezialisiert, die mit weiblichen Rundungen und ein paar Pfund mehr auf den Rippen aufwarten. In der Vergangenheit hatten die Macher hinter der Relax Commerce GmbH bereits an verschiedenen StartUp-Programmen teilgenommen. Darunter zum Beispiel am Pre-Seed-Accelatorprogramm der VentureVilla in Hannover und am Leipziger SpinLab.