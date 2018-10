Erstellt am 12. Oktober 2018

Verbraucherschützer teilen gegen „Höhle der Löwen“-Produkte aus

Viele Produkte aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ sind in aller Munde. Doch während sie von den Zuschauern teils massiv gehypt werden, hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen nun deutliche Kritik geäußert.

© Redmich – Shutterstock.com

Die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ hat einen Beitrag dazu geleistet, das Thema Gründer und StartUps populär zu machen. Die jährliche Ausstrahlung der Sendung zieht Millionen Zuschauer vor die heimischen Mattscheiben. Die dort vorgestellten Produkte erfahren nicht selten einen Hype, wovon die Jungunternehmen profitieren – ganz egal, ob sie in der eigentlichen Sendung einen Zuschlag erhalten haben oder nicht.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat in einem aktuellen Beitrag nun jedoch nicht nur die Produkte der Sendung in den Fokus der Kritik gerückt, sondern auch die Sendung an sich mit kleinen Seitenhieben versehen.

„Tricks und Merkwürdigkeiten“ rund um die Löwen-Produkte

In einer Pressemitteilung ist von „klammen Tüftlern“ die Rede, die ihre Produkte vor einer „Handvoll Investoren mit ‚zu‘ viel Geld“ pitchen – und von „einem fragwürdigen Logo“, unter dem die Produkte präsentiert und schließlich verkauft werden. Sowohl für die Löwen als auch für die StartUps ergebe sich eine Win-win-Konstellation, während „der Loser-Part“ hingegen den Zuschauern zufalle, schreibt die Verbraucherzentrale weiter: „Denn das Fernseh-Spiel findet seine Fortsetzung im richtigen Verbraucherleben. Und die ist gespickt mit Tricks und Merkwürdigkeiten.“

Kritisiert wird unter anderem, dass unter dem Logo der Löwen auch jene Produkte veröffentlicht werden, die in der Sendung durchgefallen sind und dann im Online-Handel mit schlechten Bewertungen abgestraft werden. „Für Unmut sorgt auch eine Verkaufsstrategie, die zu Lasten von angefixten Schnellkäufern geht. Die Löwen nämlich brüllen extrem laut ihre hohen Preisempfehlungen (UVP). Doch die Preise erinnern Verbraucherschützer eher an Tiger, die als Bettvorleger landen.“ Nicht nur teils hohe Preise, sondern auch unterschiedliche Preise in verschiedenen Kanälen und von verschiedenen Anbietern rügt die Zentrale weiter.

Zu guter Letzt fehle es nach Angaben der Verbraucherzentrale an der nötigen Nachhaltigkeit vieler Produkte: Denn nicht selten würden diese „auf Wühltischen und in Grabbelecken“ landen und zu Dumping-Preisen „verschleudert“. – Ob die deutliche Kritik der Verbraucherzentrale dem Erfolg der Sendung allerdings einen Abbruch tun wird, ist unklar.