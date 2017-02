Erstellt am 07. Februar 2017

Webinale 2017: Die Konferenz für digitale Professionals

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2017 ist die Webinale in Berlin wieder die erste Anlaufstelle für Digital Professionals. Erneut wird die Konferenz im Tandem mit der International PHP Conference veranstaltet.

© Webinale

Seit bereits 10 Jahren existiert die Webinale und setzt Impulse für die Branche. Am 29. Mai 2017 ist es wieder soweit: Bis zum 2. Juni bietet die Konferenz für digitale Professionals, Trendsetter und Macher im World Wide Web ein vollgepacktes Programm. Auf die Konferenzteilnehmer warten über 90 Fachvorträge – darunter Sessions, Keynotes und Workshops – von mehr als 70 Speakern aus renommierten und führenden Unternehmen der Branche. Die Kernthemen kreisen um die digitalen Bereiche von Business, Technology, Design und Online-Marketing.

Power Workshops und Expo

Der Fokus der Hauptkonferenztage liegt in diesem Jahr auf Webdesign, Online-Marketing, User Experience Design und Business Innovation. Am Montag und am Freitag der Konferenzwoche finden traditionell die Power Workshops statt, die die Möglichkeit bieten, jeweils einen ganzen Tag relevante Technologien kennenzulernen und die eigene Expertise zu vertiefen. Die Crossover-Plattform für Wissensvermittlung, Inspiration und Erfahrungsaustausch über die Branchen hinweg hat die Webinale den Anspruch, Insights und Mehrwerte für das gesamte Team zu liefern.

Zusätzlich zum Vortragsprogramm gibt es am 30. Und 31. Mai eine begleitende Expo etablierter Unternehmen der IT-Industrie, die sich vor Ort präsentieren. Und parallel zur Webinale findet auch in diesem Jahr die International PHP Conference statt, die sich auf Coding-Themen rund um PHP, JavaScript und Webarchitektur. Dank dem Konzept: „Ein Ticket – zwei Konferenzen“, kann jeder Teilnehmer der einen auch die andere Konferenz mitbesuchen.

Jetzt Tickets sichern!

Die Daten im Überblick:

Was? Webinale – The holistic web conference

Wann? 29. Mai bis 2. Juni 2017

Wo? Maritim Proarte Hotel, Berlin