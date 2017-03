E-Mail Practice Day 2017: Wie Sie mit E-Mail-Marketing die Customer Journey steuern

Am 31. Mai 2017 findet der diesjährige E-Mail Practice Day in Leipzig statt. Anhand von vielen Vorträgen sollen Einblicke in das Thema E-Mail-Marketing vermittelt werden, die die Teilnehmer dazu befähigen, die Customer Journey mithilfe der digitalen Nachrichten erfolgreich zu steuern.

© Marta Design - Shutterstock.com

Die E-Mail – ein scheinbar unsterbliches Medium. Auch nach dem Aufstreben von immer neuen Social-Media-Plattformen und anderen potenziellen Kontaktmöglichkeiten werden die elektronischen Nachrichten weiterhin genutzt wie kaum ein anderes Medium. Eine Studie von Mapp Digital, einem Technologieanbieter für digitales Marketing, hat sogar ergeben, dass 94 Prozent aller E-Commerce-Unternehmen E-Mails als Marketing-Instrument verwenden.

Dabei gilt es jedoch einiges zu beachten, um dieses Werkzeug auch wirklich effektiv nutzen zu können und mithilfe von E-Mails neue Kunden zu generieren, den Kontakt zu bereits bestehenden zu pflegen und diese generell zu Handlungen zu animieren. Und genau hier kommt der E-Mail Practice Day 2017 ins Spiel, der von der Firma Mailingwork organisiert wird. Am 31. Mai werden verschiedene Sprecher in der Leipziger School of Media anhand von Vorträgen aufzeigen, wie dies alles in die Tat umgesetzt werden kann. Dementsprechend lautet das Motto auch: „Wie Sie mit E-Mail-Marketing die Customer Journey steuern“.

E-Mail Practice Day: Zwei parallele Vortragsslots

Dabei finden zwei parallele Vortragsslots statt, die die Schwerpunkte Touchpoints, Segmentierung, Automation und Lead Management umfassen und hilfreiche Tipps, konkrete Lösungsvorschläge, aber auch Best Cases bereithalten werden. Es finden zusätzlich Vorträge zu den Themen E-Mail-Design, Auswertung von Kennzahlen, Video-Content sowie Recht & Datenschutz statt.

Zu den bereits bestätigten Sprechern zählen unter anderem Michael Geffken, Direktor und Geschäftsführer der Leipzig School of Media, Waltraud Krahwinkler, Marketing Manager bei der Hanseatic Bank GmbH & Co. KG, sowie Ralf Zmölnig, CEO und Gründer der Rockit-Internet GmbH.

Jetzt Ticket sichern!

Die Daten im Überblick:

Was? E-Mail Practice Day

Wann? 31. Mai 2017

Wo? Leipzig School of Media (Poetenweg 28, 04155 Leipzig)

Ticketpreise (inkl. MwSt.):

Early Bird (bis 31. März, Mailingwork-Kunden erhalten zu jedem Buchungszeitpunkt den Frühbucherrabatt): 199,00 Euro

Standard: 249,00 Euro

Hier eine Zusammenfassung vom letztjährigen E-Mail Practice Day: