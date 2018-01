E-Commerce Berlin Expo: Die dritte Edition der E-Commerce-Messe

Die E-Commerce Berlin Expo findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Dort werden Sprecher von namhaften Unternehmen wie L’Oréal, Zalando und Ebay Kleinanzeigen abermals über Trends, Herausforderungen und Lösungen der E-Commerce-Branche informieren und diskutieren.

© E-Commerce Berlin Expo

In diesem Jahr findet zum dritten Mal die E-Commerce Berlin Expo statt, die 2017 mehr als 3.000 Besucher und 83 Unternehmen wie DHL, Idealo und Rakuten sowie bekannte Sprecher wie etwa Karl Wehner von der Alibaba Group und Laurence Kozera von Google in einer Halle vereinen konnte. Stattfinden wird das Event dieses Mal am 15. Februar 2018 in der Station Berlin, die sich in der Luckenwalder Straße 4 - 6 befindet.

Auch in der neuen Ausgabe sollen abermals namhafte Persönlichkeiten zu Wort kommen. So stehen bereits jetzt einige Sprecher fest – darunter Luka Brekalo, Head of E-Commerce at L'Oréal, Lior Barak, Senior Marketing Analyst at Zalando, und Rob Cassedy, General Manager at Ebay Kleinanzeigen. Diese werden über aktuelle und zukünftige Trends, Herausforderungen, aber auch mögliche Lösungen der E-Commerce-Branche diskutieren.

E-Commerce Berlin Expo: Für Besucher kostenlos

„Wir sind sehr aufgeregt auf die kommende Auflage der E-Commerce Expo Berlin“, berichtet Charlene Pham, E-Commerce Berlin Expo PR-Manager. „Die Veranstaltung hat in relativ bescheidenen Verhältnissen und begrenzten Ressourcen angefangen, allerdings sind wir seit der ersten Edition mit jedem Jahr extrem gewachsen und freuen uns daher umso mehr auf die Veranstaltung im Februar 2018.“

Für Besucher ist die Messe kostenfrei. Es ist jedoch im Vorhinein eine Registrierung auf der Webseite notwendig, die hier vorgenommen werden kann. Aussteller wiederum haben an dieser Stelle die Möglichkeit, sich noch einen eigenen Stand zu sichern.

Und hier noch ein kurzes Video mit Impressionen aus der letztjährigen E-Commerce Berlin Expo: