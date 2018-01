Handelskraft in München – Die Konferenz für den digitalen Erfolg

Auch 2018 soll der Handel weiter auf die digitale Spur geschickt werden. Die Handelskraft bietet dazu allen Besuchern das passende Know-how, um den digitalen Wandel zu meistern. Die Besucher dürfen sich somit auf den 20. Februar im Ambiente der BMW Welt in München freuen.

© dotSource GmbH

Die digitale Entwicklung ist weiter auf der Überholspur. Aus diesem Grund sollten sich Händler, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, auf der diesjährigen Konferenz Handelskraft am 20. Februar dieses Jahres sehen lassen. Aber auch für Unternehmen, die schon tiefer in der Materie stecken, bietet die Konferenz die Möglichkeit, sich auf dem Gebiet weiter fortzubilden und zu networken. Wie der Handel von morgen funktioniert, wird dazu auf dem Gelände der BMW Welt am 20. Februar 2018 dargeboten. Die Besucher dürfen sich dabei auf Experten, die von Ihren Erfahrungen des digitalen Wandels berichten, aber auch auf Unternehmen, welche die gleichen Herausforderungen zu meistern haben, freuen. Unter anderem sind zu erwarten:

David Mattin - »Digital Innovation for Humans – Four digital-fueled consumer trends for 2018 and beyond«

Vincent Kittmann - »Neue Trends im B2B Online-Marketing«

Johannes Kretzschmar - »Wie mich die Informatik lehrte Probleme zu lösen, ohne Ahnung von Dingen zu haben«

Digitalisierung: Mehr als ein Trend...

Der digitale Wandel sowie die zunehmende Digitalisierung wird sich auf alle Prozesse und Geschäftsbeziehungen im Alltag auswirken. Auch die Kommunikation wird sich in Folge dessen zwischen den Verbrauchern und Marken stetig weiterentwickeln. Händler können auf der Handelskraft die aktuellen Trends und Impulse live miterleben und lernen, wie sie diese für ihr Unternehmen erfolgreich umsetzen können, um den veränderten Kundenerwartungen in Zukunft gerecht zu werden.

Dafür können die Teilnehmer auf der Konferenz neben Praxisvorträgen auch von persönlichen Seminaren profitieren. Die Experten füllen Trendbegriffe wie Change Management und Content Commerce mit konkreten Inhalten und vermitteln das passende Know-how, um die Aufgaben des digitalen Wandels zu meistern. Somit erklären die Experten aus erster Hand, welche Hebel in Gang gesetzt werden müssen, um den digitalen Weg für Unternehmen zu ebnen. Daneben wird das Thema künstliche Intelligenz detailliert behandelt und beleuchtet. Händler sollten die Verbrauchertrends also nicht verpassen, um sich den richtigen Input für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zu holen.

Die Tickets für Hersteller und Händler sind zum Preis von 199,00 € zu haben.

Weitere Infos zu den Workshops und Speakern sowie zum Ticketkauf finden Sie auf der Konferenz-Seite.

