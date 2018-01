Das erwartet Sie beim plentymarkets Online-Händler-Kongress 2018

Wie der Handel des 21. Jahrhunderts funktioniert, erfahren Online-Händler auf dem plentymarkets Kongress am 3. März 2018 in Kassel. Die Gelegenheit sich von dem Who’s Who der deutschen E-Commerce-Branche die Zukunft des E-Commerce erklären zu lassen, sollte sich kein Händler entgehen lassen.

© plentymarkets GmbH

Der plentymarkets Kongress 2018 bietet für Online-Händler eine Masse an Know-how, um auf dem E-Commerce-Markt weiterhin erfolgreich bestehen zu können. Am 3. März trifft sich dafür die Elite aus der Branche um ihr Wissen weiterzugeben. Es sei von Superkräften oder auch einer unschlagbaren E-Commerce-Allianz die Rede, die in 30 Fachvorträgen und Workshops den E-Commerce des 21. Jahrhunderts verkünden. Darüber hinaus werden über 50 Aussteller aus allen Branchen vor Ort sein. Online-Händler können sich hier persönlich in Fragen rund um Themen wie Marktplätze, Fulfillment und Payment-Dienstleister beraten lassen.

Glocalisierung, Amazon, Cross-Channel und mehr

Zum Startschuss der Messe wird CEO von Plentymarkets (Jan Griesel) die Eröffnungskeynote halten und über Software-Neuigkeiten berichten sowie Ausblicke auf die nächsten praktischen Features enthüllen. Hierbei wird der Trendbegriff Glocalisierung mit konkreten Inhalten befüllt. Was Online-Händler für das Jahr 2018 außerdem zu erwarten haben erfahren die Online-Händler von erfahrenen Speakern und Visionären wie Dietmar Dahmen, Cross-Channel-Expertin Sabine Buschmann, Amazon Guru Christian Otto Kelm, Denis Burger von eBay uvm. Anschließend stehen die Plentymarkets E-Commerce-Spezialisten bereit jede Frage der Händler persönlich zu beantworten.

Wer von dem Kongress und den Networking-Möglichkeiten noch nicht genug hat, kann auf der anschließenden Aftershow Party gerne weiter Kontakte knüpfen. Die beliebten Einzeltickets für Händler inkl. Partytickets für ein gemütliches Feierabend-Bier oder einer epischen Tanznacht sind zum Preis von 149,00 € erhältlich.

OHK meets Net&Work

Außerdem wird ein Kombiticket für den plentymarkets Online-Händler-Kongress 2018 und die E-Commerce-Messe Net&Work, am 17. Februar 2018 von nur 179,- € angeboten.

Jetzt Ticket buchen