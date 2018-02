Erstellt am 09. Februar 2018

Der e-Commerce Day in Köln – 50 Prozent Rabatt für OnlinehändlerNews-Leser

Am 25.05.2018 veranstaltet real.de bereits zum achten Mal in Folge seinen e-Commerce Day in Köln. Teilnehmer können sich auf spannende Expertenvorträge und einen intensiven Erfahrungsaustausch freuen.

© real.digital

Ende Mai dreht sich im RheinEnergieStadion in Köln für einen Tag lang wieder alles rund um das Thema E-Commerce und die Professionalisierung des eigenen Online-Shops. Bereits zum achten Mal veranstaltet real.de den e-Commerce Day und lädt alle Interessenten am 25.05.2018 in das Ruhrgebiet. Wer bereits einen Tag eher anreist, kann zusätzlich die Vorabendveranstaltung Beach-BBQ besuchen. Ab 18 Uhr gibt es im Playa Beachclub ein lockeres erstes Zusammentreffen der Teilnehmer.

Der Branchentreff bietet den über 1.500 Besuchern die ideale Möglichkeit, sich in den vielen spannenden Expertenvorträgen über die neuesten Trends im Online-Handel zu informieren. Während der Pausen bietet der e-Commerce Day die Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmern in einen intensiven Austausch zu treten und das eigene Netzwerk zu pflegen.

After Show Party: Erfahrungsaustauch in lockerer Atmosphäre

Während tagsüber die über 30 Fachvorträge von angesehenen Branchenexperten die Besucher auf Trab halten, geht es zum Abend hin deutlich gemütlicher zu. Bei der an die Fachmesse anschließenden After Show Party können Teilnehmer in entspannter und lockerer Atmosphäre den Tag Revue passieren lassen und sich beim gegenseitigen Erfahrungsaustausch noch den ein oder anderen Tipp mit auf dem Heimweg geben lassen.

OnlinehändlerNews-Leser erhalten mit dem Aktionscode eCommerceDay_HB50 50 Prozent Rabatt auf ihr Ticket!

Die Daten im Überblick:

Was? e-Commerce Day

Wann? 25. Mai 2018

Wo? RheinEnergieStadion in Köln

Ticketpreise: (zzgl. MWST.)

Abendveranstaltung Beach-BBQ (24.05.2018) – 25 €

Normalpreis für Händler, Onlineshops & Hersteller inkl. After Show Party – 69 €

Normalpreis für Dienstleister inkl. After Show Party – 299 €