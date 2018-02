Erstellt am 13. Februar 2018

E-Commerce Messe: Internet World Expo

Am 6. und 7. März 2018 präsentiert Europas führende E-Commerce Messe Internet World Expo in der bayerischen Landeshauptstadt die Highlights des Online-Handels. So können sich die Besucher auf dem Münchner Messegelände auf neueste Trends, aktuellste Technologien und renommierte Experten einstellen.

© Marc Müller / Internetworld-expo.de

Veranstaltet wird das zweitägige Event von der Neuen Mediengesellschaft Ulm mbH. Im Zentrum der Messe stehen die Schwerpunkte E-Commerce, Multichannel, Online-Marketing, Logistik, Software, E-Payment, Usability und Social Media. Des Weiteren werden auf vier Sonderflächen ganz spezielle Trendthemen beleuchtet, etwa auf dem FutureSpace, dem POS Connect, der eLogistics World und der Konferenz für Content Marketing CMCX.

Über 400 Aussteller, darunter auch viele namhafte Firmen, präsentieren auf der Internet World EXPO ihre Produkte und Dienstleistungen. Ergänzt wird das Messeangebot durch ein attraktives Rahmenprogramm, mit über 250 Fachvorträgen und mehr als 300 Referenten in der TrendArena und auf vier weiteren Bühnen, Diskussions-Foren, Networking-Areas und Preisverleihungen.

Internet World Aftershow: Zeit zum Networking und Feiern

Im Anschluss an den ersten Messetag wird gemeinsam mit den Top-Entscheidern der E-Commerce-Branche in entspannter Atmosphäre des Müchner Clubs „Harry Klein“ gefeiert. Für den richtigen Sound dabei sorgt der bekannte Moderator und DJ Markus Kavka (House, Techno) sowie ein DJ des bekannten Münchner Radiosenders egoFM.

Die Daten im Überblick:

Was? Internet World EXPO

Wann? 06.-07. März 2018

Wo? Münchener Messegelände

Ticketpreise: Der Messebesuch ist nach Vorabregistrierung kostenlos.

Messe-Ticket: Sichern Sie sich Ihr Ticket hier.

Internetworld After Show-Ticket: 109 € zzgl. MwSt., beinhaltet zusätzlich zur Messe den Zugang zur Party inkl. Essen und Getränke.

Networking-Ticket: 199 € zzgl. MwSt. für Messebesuch und Ausbau der Kontakte in exklusiver Umgebung einer VIP-Lounge, Zugang und Gesprächsmöglichkeiten mit den Rednern der Trendarena. Das Ticket gewährt ebenfalls den Zugang zur Internet World After Show