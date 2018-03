Die E-Commerce-Konferenz des Shopsystems: Meet Magento am 18. & 19. Juni in Leipzig

Der deutsche Ableger der diesjährigen Meet Magento findet am 18. und 19. Juni in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt. Dabei steht nicht nur das Shopsystem selbst im Mittelpunkt – es werden auch andere Themen aus dem E-Commerce-Umfeld besprochen.

Bereits zum 12. Mal organisiert das Shopsystem Magento seine Veranstaltungsreihe Meet Magento in Deutschland, die mittlerweile in weiteren 40 Ländern weltweit wie Argentinien, Japan und den USA haltmacht. In diesem Jahr findet der deutsche Ableger der E-Commerce-Konferenz, für die über 700 Besucher erwartet werden, am 18. und 19. Juni in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt.

25-Euro-Rabatt für OHN-Leser

Der Schwerpunkt von Meet Magento wird wie gewohnt auf das Shopsystem liegen. Im Laufe der Konferenz geht es aber nicht nur um Magento selbst, sondern auch um generelle Themen aus dem E-Commerce-Umfeld, die von Fachexperten und Entscheidern vorgestellt und diskutiert werden. Auf der Agenda stehen beispielsweise Themenbereiche wie Supply-Chain-Management, Online-Marketing und Best Practices inklusive Studien zum Einkaufsverhalten im E-Commerce.

Unserer Leser erhalten ihr Ticket über den folgenden Link zu einem vergünstigten Preis:

Es handelt sich hierbei um einen Rabatt in Höhe von 25 Euro. Nach einem Klick auf „Tickets“ erscheint der Rabattcode direkt oben.

