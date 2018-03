Erstellt am 07. März 2018

Die SOM feiert mit „Conversion City“ ihren 10. Geburtstag

Am 18. und 19. April feiert die SOM, die Swiss-Online-Marketing-Messe, ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Conversion City“ beleuchtet die Fachmesse die entscheidende Kennzahl im digitalen Geschäft.

In der Messe Zürich dreht sich am 18. und 19. April alles um E-Business, Online-Marketing und Direct Marketing. In diesem Jahr findet die SOM, Swiss-Online-Marketing-Messe, bereits zum zehnten Mal statt und wartet unter dem Motto „Conversion City“ auf. Neben hochkarätigen Speakern, die aktuelle Trends der Branche vorstellen und Best-Practice-Beispiele präsentieren, bietet der großzügige Ausstellerbereich die Möglichkeit, sich mit namhaften Dienstleistern auszutauschen, Informationen über aktuelle Produkte einzuholen und das eigene Netzwerk zu pflegen.

CampusTalk, Intensiv-Seminare und Innovation Area runden die Messe ab

Zu den vielen Expertenvorträgen und Keynotes, die sich unter anderem mit den Themen Digitale Transformation, Marketing Automation, Performance Marketing und der DSGVO auseinandersetzen, bietet die SOM noch weitere, vielfältige Angebote. Dazu zählen die bereits bekannten und beliebten Formate wie der CampusTalk, der MeetingPoint und das Intensiv-Seminar über das Customer Experience Journey Mapping. Zum zehnjährigen Bestehen hat sich die Fachmesse aber auch allerhand neues ausgedacht. So bietet die Innovation Area eine ganze Reihe von digitalen Technologien zum Anfassen. Besucher können sich außerdem auf den Start-up-Pitch „MadTech“ und das Growth Hacking Bootcamp freuen.

Die Daten im Überblick:

Was? SOM

Wann? 18. und 19. April 2018

Wo? Messe Zürich | Halle 7

Ticketpreise:

2-Tages-Ticket Early Bird (limitiert auf 400 Tickets): – ca. 43 € (CHF 50,00)

2-Tages-Ticket – ca. 60 € (CHF 70,00)