„David vs. Goliath – Märkte im Umbruch“: K5 Future Retail Conference am 3. & 4. Juli in Berlin

Am 3. und 4. Juli findet im Estrel Congress Center in Berlin die K5 Future Retail Conference unter dem Motto „David vs. Goliath – Märkte im Umbruch“ statt.

Als kleinerer Händler hat man es in der heutigen Zeit nicht immer leicht, gegen Online-Giganten wie Amazon und Otto.de am Markt zu bestehen. Zu furchteinflößend scheint ihre Größe – zu übermächtig ihr Einfluss. Dennoch sollte man aus diesem Grund alles andere als den Kopf in den Sand stecken, sondern vielmehr Mittel und Wege finden, am Markt zu bestehen.

Die diesjährige K5 Future Retail Conference, die am 3. und 4. Juli im Estrel Congress Center in Berlin stattfindet, widmet sich genau diesem Thema. Dementsprechend lautet das Motto auch „David vs. Goliath – Märkte im Umbruch“. Im Fokus stehen Strategien, die aufzeigen sollen, wie sich auch kleinere Händler mit raffinierten Geschäftsmodellen durchsetzen können.

K5: Zalando, Adidas & Amerolie sind mit dabei

Thematisch werden dabei die Bereiche Food, Fashion, Sport, Tech-Trends und Lifestyle abgedeckt. Zu den bereits bekannten Speakern gehören unter anderem Robert Gentz (Founder & Vorstand, Zalando), Daniel Gebler (CTO, Picnic), Winand Krawinkel (MD Adidas Group Central Europe, Adidas) und Lea Sophie Cramer (Co-Founderin & CEO, Amorelie), die die Teilnehmer an ihrem Know-how teilhaben lassen werden.

Abgerundet wird die K5 durch ein Networking-Programm im Anschluss der Konferenz. Außerdem erstmals mit dabei ist das K5 Connect Premium Package für Händler, das nicht nur die Teilnahme am K5 Connect Speakers Dinner am 2. Juli, also dem Vorabend der K5, beinhaltet, sondern auch vier kuratierte, themenbasierte 1-on-1-Gespräche mit einem Aussteller beziehungsweise Sponsor, der selbst gewählt werden kann.

