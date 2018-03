A-Commerce Roadshow quer durch Österreich

Nachdem die A-Commerce Roadshow im letzten Jahr großen Anklang gefunden hat, findet der Road-Trip durch vier österreichische Städte dieses Jahr erneut statt.

© A-Commerce

An vier Tagen werden den österreichischen Händlern das Thema E-Commerce und digitaler Vertrieb näher gebracht. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 9. April 2018, in Dornbirn statt. Nach dem ersten Halt wird am 10. April der nächste Halt in Salzburg gemacht. Am dritten Tag, dem 11. April, geht die Veranstaltung dann in Graz weiter. Der Roadtrip endet am 12. April in Linz.

„Wir haben letztes Jahr die A-COMMERCE Roadshow ins Leben gerufen, um einerseits Unternehmen in den Bundesländern die Möglichkeit zu geben sich hautnah über die aktuellsten Entwicklungen und Trends zu informieren, aber natürlich auch andererseits um die E-Commerce Branche in Österreich auch persönlich zu vernetzen. Das ist uns gelungen und wir freuen uns nun auf die zweite Auflage, mit noch mehr Insights und interessanten Menschen bei den einzelnen Stops" so Stephan Grad, Geschäftsführer A-Commerce.

Wertvolle Inputs aus dem Bereich E-Commerce

Neben Thorsten Behrens vom Österreichischen E-Commerce-Gütezeichen, mit der Keynote „Rechtliche Herausforderungen im E-Commerce”, wird Christian Kirchmayer von DHL Paket Austria Themen zu seinem Praxisumfeld sprechen und wertvolle Inputs aus dem Bereich E-Commerce liefern. Zu „Go Glocal – Omnichannel-Strategien im Fokus des digitalen Wandels" referiert unter anderem Bernhard Weiß von plentymarkets.

Über den richtigen Umgang mit User-Feedback und wie man erfolgreich mit den eigenen Kunden kommuniziert und mühsame Konflikte vermeidet, spricht Martin Malzer von Geizhals Preisvergleich. Claus Stachl von foryouandyourcustomers geht in seinem Vortrag auf die Customer Journey ein und erklärt, wie sich die Entwicklungen des digitalen Wandels auf die Touchpoints auswirken.

In der Abschlusskeynote behandelt Petra Linden von Universum Group dann noch das Thema des Rechnungskaufs und welche Vorteile eine per Zahlungsgarantie abgesicherte White Label Lösung wie FlexiPay bringen kann.

Die vollständige Agenda finden Sie hier.

Die Veranstaltung ist für Händler, Hersteller und Agenturen kostenlos. Für Verpflegung ist gesorgt.

Wo/Wann?

Tag 1 – 09.04.2018 – Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn, Messe Strasse 1, 6850 Dornbirn – 15:30 bis 21 Uhr – An dieser Stelle können Sie sich registrieren.

Tag 2 – 10.04.2018 – Gusswerk Halle 6, Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg – 16:30 bis 22 Uhr – An dieser Stelle können Sie sich registrieren.

Tag 3 – 11.04.2018 – Hotel Daniel: „Urban stay – Smart luxury“, Europaplatz 1, 8020 Graz – 15:30 bis 21 Uhr – An dieser Stelle können Sie sich registrieren.

Tag 4 – 12.04.2018 – Park Inn by Radisson Linz, Hessenplatz 16-18, 4020 Linz – 15:30 bis 21 Uhr – An dieser Stelle können Sie sich registrieren.