Erstellt am 26. März 2018

„Bestes Online Marketing Magazin“ – Wir wurden nominiert und brauchen eure Stimme!

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurden wir für den Tiger Award in der Kategorie „Bestes Online Marketing Magazin“ nominiert. Verhelft uns in diesem Jahr zum Sieg und stimmt unter folgendem Link für uns ab:

Ihr habt eine Woche lang Zeit abzustimmen und könnt uns dabei nicht nur zum Sieg verhelfen, sondern gleichzeitig auch noch tolle Preise gewinnen.

via GIPHY

Seit 2015 wird der Tiger Award jährlich im Rahmen der Conversion und Traffic Konferenz Contra vergeben. Der Publikumspreis wird jeweils in den Kategorien Online Marketing Magazin, Influencer, Podcast, Business Buch, Online Marketer und Kickstarter ausgelotet. Unter allen Abstimmenden werden außerdem Preise im Wert von über 38.000 Euro verlost. So wartet auf den Gewinner der Verlosung ein exklusiver 2-Tages-Workshop, in dem Thomas Klußmann und Christoph Schreiber ihre besten Strategien aus dem Online Marketing vermitteln.

Wir drücken allen Abstimmenden fest die Daumen und bedanken und jetzt schon für jede Stimme!