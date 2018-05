E-Mail Practice Day 2018 in Leipzig

Die klassische E-Mail gehört im Online-Handel noch immer zu den besten Kontaktkanälen, um Kunden zu erreichen. Mit einem guten E-Mail-Marketing können Händler auch ihre Verkäufe signifikant steigern. Auf dem E-Mail Practice Day 2018 in Leipzig gibt es wertvolle Tipps und Tricks zum Thema.

© E-Mail Practice Day

Am 18. und 19. Juni 2018 findet in Leipzig der von Mailingwork veranstaltete E-Mail Practice Day statt. Die Veranstaltung dreht sich um das Thema E-Mail-Marketing und beleuchtet die Kernaspekte dieses Bereichs mit Workshops, Best Practices und Erfahrungen der Referenten. In diesem Jahr steht vor allem das Thema Automation, also das automatisierte Newsletter-Marketing, im Fokus.

Als besonderes Highlight wird der Unternehmensberater Herrmann Scherer, der als einer der gefragtesten Speaker Deutschlands gilt, erklären, wie man unter den zahlreichen Konkurrenten so richtig auffällt und seine Marke von der Masse abhebt. Daneben werden aber auch Themen wie Design oder die B2B-Neukundengewinnung in den Vorträgen des E-Mail Practice Days behandelt.

In den Workshops können sich die Teilnehmer dann noch vertieftes Fachwissen aneignen. Sascha Döll, Leiter Kundenbetreuung bei Mailingwork, und Christian Reissig, Teamleiter 1st & 2nd Level Support bei Mailingwork, behandeln in ihrem Workshop die Automation im E-Mail-Marketing und zeigen, wie eine Kampagne damit erstellt wird. Mailingwork-Geschäftsführer Jörg Arnold und Janet Beier, Marketing Manager bei Mailingwork, erklären dagegen in ihrem Workshop, wie man ein wirksames Lead Management aufbauen kann.

